الإثنين، ١٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
أكثر من 220 وظيفة بالشؤون الصحية بالحرس الوطني.. رابط التقديم
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أكثر من 220 وظيفة بالشؤون الصحية بالحرس الوطني.. رابط التقديم

أكثر من 220 وظيفة بالشؤون الصحية بالحرس الوطني.. رابط التقديم

أكثر من 220 وظيفة بالشؤون الصحية بالحرس الوطني.. رابط التقديم
١١:٣٢:٤٣ م، الإثنين، ١٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير: من 

تعلن الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفر أكثر من 220 وظيفة (للجنسين) بعدة مدن بالمملكة (الرياض، جدة، الطائف، القصيم، الأحساء، المدينة المنورة، الدمام)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مهندس معماري.

مُحلل برمجيات.

فني حاسب أول.

مُحلل برمجيات أول.

فني حاسب.

مُحلل التطبيقات.

قائد فريق التطبيقات.

مسؤول نظم.

المسؤول شبكة LAN.

مسؤول الإنترنت.

طاقم تمريض (190 وظيفة).

وظائف طبية (5 وظائف).

مهندس كهربائي.

مصمم داخلي.

مُحلل دعم نظم المعلومات الصحية.

أخصائي الأمن السيبراني.

مشرف الأمن السيبراني.

أخصائي إدارة المخاطر.

كاتب التقرير الفني.

أخصائي دعم فني.

مسّاح الكميات.

والمزيد …

أماكن العمل:

(الرياض، جدة، الطائف، القصيم، الأحساء، المدينة المنورة، الدمام).

طريقة التقديم: 

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي (من ثم اختيار قسم المناسب):

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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