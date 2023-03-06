إلغاء 150 عملية جراحية بهذه الدولة.. سبب غير متوقع

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تسبب هجوم سيبراني في إلغاء العشرات من العمليات الجراحية بأحد المستشفيات في إسبانيا.

إلغاء 150 عملية جراحية:

وبحسب ما ذكره التلفزيون الإسباني الرسمي عن مستشفى (كلينيك برشلونة) الإسباني اليوم الإثنين، فإنه تعرض لهجوم سيبراني اضطره إلى إلغاء أكثر من 150 عملية جراحية.

وأوضح التلفزيون الرسمي أيضا أنه تم إلغاء ما يقرب من 3000 موعد طبي و300 تحليل مخبري.

ووقع الهجوم في مستشفى مقره مدينة برشلونة بإقليم كتالونيا شمال شرقي البلاد، ومصدره خارج إسبانيا وهو من نوع (رانسوم وير) الذي يشفر البيانات ويطلب فدية مقابل تحريرها وإمكانية الوصول إليها.

وعقب الهجوم السيبراني، تم إعادة توجيه الحالات العاجلة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية إلى مراكز أخرى.

ونوه أيضا أنه تم التواصل مع السلطات المعنية في الإقليم والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “إنتربول”، لمحاولة تحديد أسباب الهجوم.

الهجوم السيبراني داخل المستشفى:

ولم يخترق الهجوم جميع أنظمة المستشفى وأن المختصين سيتمكنون من استعادة كثير من المعلومات بفضل النسخ الإحتياطية.

وأوضح التليفزيون أيضا أن عملية استعادة البيانات تجري بشكل تدريجي ، مضيفا أن المستشفى لم يتلق أية مطالب مالية من جانب منفذي الهجوم وأنه “بكل الأحوال لن يتفاوض أبدا” معهم.

كما أفاد أنه لا يمكن التكهن بالوقت الذي ستستغرقه عملية استعادة النظام بشكل كامل وأن ذلك سيؤثر على حسن سير الأعمال في المستشفى الذي سيحاول تلبية احتياجات المرضى والمراجعين وقسم الطوارئ.

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