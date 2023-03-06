قرار عاجل من وزير الداخلية الكويتي بعد هروب متهم حاول إدخال 18 كيلو حشيش البلاد

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أصدر وزير الداخلية الكويتي الشيخ طلال الخالد، قرارًا بفتح تحقيق عاجل حول هروب متهم حاول إدخال 18 كيلو من مادة الحشيش المخدرة أثناء تفتيش أمتعته في منفذ السالمي الحدودي.

محاسبة المقصرين

وحسب “الجريدة” الكويتية، فقد جاء قرار الوزير للوقوف على ملابسات الواقعة ومحاسبة المقصرين سواءً كانوا متعاونين أو متخاذلين، مؤكداً أن لا أحد فوق القانون كائناً من كان.

حجز ضابط متورط في تهريب مخدرات

كانت ‏النيابة العامة، في الكويت، قررت أمس الأحد، حجز ضابط يعمل في وزارة الداخلية، وآخرين لمدة 21 يوماً وإحالتهم إلى السجن المركزي في قضية تهريب ربع طن من مادة الحشيش المخدرة، جلبوها من إيران بقصد الاتجار.

تفاصيل ضبط ربع طن مخدرات

كانت وزارة الداخلية الكويتية، أعلنت إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمكنت بالتعاون مع الإدارة العامة لخفر السواحل من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة تقدر بحوالي ربع طن من مادة الحشيش المخدرة وكمية أخرى من المؤثرات العقلية قادمة من إيران.

وقالت في بيان لها : إن الواقعة أسفرت عن ضبط تشكيل عصابي متورط به 5 متهمین حتى الآن، وما زالت التحقيقات والتحريات مستمرة، مشيرة الى انه وبعد الانتهاء من جميع الإجراءات سيتم إحالة المتهمين والمضبوطات إلى نيابة المخدرات حيث جهة الاختصاص.

وأكدت وزارة الداخلية على استمرار الحملات الأمنية على تجار ومروجي المواد المخدرة للقضاء على هذه الآفة، وأن لا أحد فوق القانون.

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