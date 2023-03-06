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لماذا اختار “عمران خان” هذا المرض لتقديم اعتذار للمحكمة عن عدم حضوره؟
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لماذا اختار “عمران خان” هذا المرض لتقديم اعتذار للمحكمة عن عدم حضوره؟

لماذا اختار “عمران خان” هذا المرض لتقديم اعتذار للمحكمة عن عدم حضوره؟

لماذا اختار “عمران خان” هذا المرض لتقديم اعتذار للمحكمة عن عدم حضوره؟
١٠:٣٩:٥٩ م، الإثنين، ١٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تعتبر قضية عدم حضور الرئيس الباكستاني السابق وامتثاله أمام المحكمة من أكثر القضيا المثارة حاليا في باكستان.

عمران خان يعتذر عن المثول أمام المحكمة:

وكان عمران خان قد قدم التماسا للمحكمة من أجل عدم حضوره تضمن شكايته من “البواسير”، ولذلك لا يستطيع السفر لمسافات طويلة.

يذكر أن مرض “البواسير” كان عذر قيادات وأعضاء حزب الإنصاف من أجل خروجهم من السجن أو تفاديهم الذهاب للمحكمة.

محاولة القبض على “عمران خان”:

وأمس حاولت الشرطة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد إلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان في مدينة لاهور بعد صدور أمر قضائي باعتقاله ، ولكنها أخفقت في العثور عليه.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الفريق وصل إلى مقر إقامة خان من أجل إلقاء القبض عليه، ولكنه لم يكن في غرفته، وذلك وفقا لتغريدة لشرطة إسلام آباد على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي.

وقالت شرطة إسلام آباد في التغريدة” تمت جميع العمليات بالتعاون مع شرطة لاهور”.

وأضافت” سوف يتم اتخاذ إجراء قانوني ضد الذين يعرقلون تنفيذ أوامر المحكمة”.

مذكرة اعتقال

وكانت محكمة باكستانية قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق خان الشهر الماضي، بعد عدم مثوله أمام جلسة استماع للنظر في شكوى مقدمة من جانب مفوضية الانتخابات.

ويقيم خان في منزله منذ أن تعرض لإطلاق نار وأصيب في ساقه خلال مظاهرة في نوفمبر الماضي. وجرى اتهام رئيس الوزراء شهباز خان ووزير الداخلية رانا سناء الله خان بأنهما وراء الهجوم عليه، وقد نفيا تورطهما.

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الكلمات الدلالية:
القبض على عمران خان رئيس الوزراء شهباز خان عمران خان مرض البواسير

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