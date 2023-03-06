بالفيديو.. السيول تفيض من سد السلف في حائل

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق تدفق وفيضان السيول بسد السلف في حائل.

وأظهر المقطع المتداول، فيضان السيول بسد السلف، بعد هطول أمطار غزيرة في حائل، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات حالة الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى -لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق تبوك، القصيم، حائل وتمتد إلى أجزاء من الحدود الشمالية (رفحاء) وكذلك الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن) والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على الأجزاء الغربية من الحدود الشمالية (طريف)،الجوف (القريات) ومنطقه حائل.

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