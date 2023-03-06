أهم 10.. القضاء يقتص لـ “بندر القرهدي” وتوضيح عاجل من حساب المواطن

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، لقرائها الكرام موجزًا بأهم الأخبار التي تناولتها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الإثنين، والتي جاءت كالتالي:

هذه الفئات ممنوعة من التقدم للحج في دولة عربية.. تعرف على الأسباب

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن عدد من الفئات لا يمكنهم التقدم لحج الجمعيات الأهلية.. المزيد هنا

مدني تبوك يسيطر على حريق واسع بمستودع لتخزين الأثاث

تمكن الدفاع المدني، اليوم الإثنين، من إخماد حريق اندلع بأحد مستودعات تخزين الأثاث المستعمل، خارج النطاق العمراني لمدينة تبوك.. المزيد هنا

توجيه عاجل من “الزكاة” للمنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم إقراراتها الضريبية.. المزيد هنا

مختص: الخلطات الشعبية تسبب أضراراً كارثية على الصحة

حذر المختص في مكافحة الغش وتوعية المستهلك، سعد الشهـري، من خطورة الخلطات الشعبية المستخدمة في علاج بعض الأمراض.. المزيد هنا

توضيح عاجل من حساب المواطن بخصوص آخر دفعة من الدعم

أصدر برنامج حساب المواطن، اليوم الاثنين، توضيحًا عاجلًا، ردا على سؤال عن صرف آخر دفعة من الدعم.. المزيد هنا

“مدني الرياض” يباشر حريقا في حاويات مدينة الألعاب “ونترلاند”

أعلنت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر بمدينة الرياض حريقاً نشب بمنطقة حاويات مدينة الألعاب الونترلاند.. المزيد هنا

الرئيس الكونغولي يواجه “ماكرون” بالفضائح: انظروا لنا باحترام ولاتعاملونا باحتقار (فيديو)

أثار المؤتمر الصحفي الذي جمع رئيس الكونغو فيليكس تشيسكيدي بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الأول السبت.. المزيد هنا

الإعلان عن حالات تسمم جديدة في مدرسة للبنات بإيران ونقلهن إلى المراكز الطبية

أعلن قائم قام مدينة “خدابنده” في محافظة زنجان شمالي إيران عن حالات تسمم جديدة في مدرسة للبنات، وقال إنه تم نقلهن إلى المراكز الطبية.. المزيد هنا

عاجل.. تأييد الحكم في قضية بندر القرهدي بـ “القتل تعزيرًا” (فيديو)

أيدت محكمة استئناف جدة اليوم الإثنين، الحكم الصادر بحق المتهم في قضية المغدور، بندر القرهدي، “بالقتل تعزيرًا”.. المزيد هنا

أوكرانيا: إسقاط 13 مسيرة إيرانية الصنع أطلقتها روسيا من بريانسك

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، إسقاط 13 مسيرة إيرانية الصنع أطلقتها روسيا من بريانسك.. المزيد هنا