للمعلمين والمعلمات.. إضافات جديدة في التحديث الأخير لـ”مايكروسوفت فورمز” (فيديو)

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كشف تطبيق مايكروسوفت فورمز عن إضافات جديدة في التطبيق مفيدة للمعلمين والمعلمات وتعزز العملية التعليمية.

وعلق عبدالله السلطان المختص في الشأن التعليمي، بقوله في تغريدة عبر “تويتر”: “إضافات جديدة في التحديث الأخير لـ مايكروسوفت فورمز”.

وتابع السلطان أن الإضافات تشمل ما يلي:

– صور للخيارات .

– أنماط متحركة .

– مؤثرات للخلفية .

تحديث البيانات في نظام فارس

وفي وقت سابق، أتاح نظام فارس للمعلمين والمعلمات تحديث البيانات بما فيها مكان العمل وذلك باتباع مجموعة من الخطوات البسيطة، تتمثل في الآتي:

1- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لنظام فارس.

2- تسجيل الدخول.

3- الضغط على خانة “صلاحية البيانات”.

4- اختيار مكان العمل والضغط على خانة “إضافة”.

5- إدخال جميع المعلومات ثم النقر على كلمة “التالي”.

في سياق ذي صلة، أوضح نظام فارس، شروط التقديم للتقاعد المبكر للمعلمين والمعلمات، ويمكن ذلك وفقًا لمجموعة من الضوابط والشروط الواجب توافرها والتي أعلنتها وزارة التعليم، وهي كالآتي:

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شروط التقديم على التقاعد المبكر عبر نظام فارس

شروط للتقديم على التقاعد المبكر

– أن يكون طلب إنهاء الخدمة والتقاعد المبكر في حال كان صافي الخدمة 25 سنة فأعلى.

– ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مددًا مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الـ60 .

– إرفاق جميع المستندات المطلوبة خلال رفع طلب التقاعد المبكر من خلال نظام فارس.

– تقديم الطلبات إلكترونيًا ولا يتم استقبالها ورقيًا

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وأتاح نظام فارس العديد من الخدمات للمديرين والموظفين، ومنها:

خدمات نظام فارس للمدير

– رفع مباشرة لموظف بسبب إجازة.

– طلب بدل لموظف.

– إبلاغ غياب موظف.

الاستعلامات:

– استعلام عن الموظفين.

– استعلام عن طلبات الموظفين.

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خدمات نظام فارس للموظف

الطلبات:

– طلبات الإجازات.

– إبلاغ مباشرة بعد إجازة.

– طلبات البدلات.

– طلب قطع إجازة.

– طلب تمديد إجازة.

– طلب تعديل مدة إجازة.

– طلب إلغاء إجازة.

– طلب تعديل بداية إجازة.

– طلب تقاعد.

الاستعلامات:

– كشف الرواتب.

– البيانات الأساسية للموظف.

– بيان السجل التاريخي للموظف.

– بيان خارج الدوام.

– بيان الانتدابات.

– الطلبات المعلقة.

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