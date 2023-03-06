إصدار جديد كوبيه من مرسيدس GLC بتصميم مختلف

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أعلنت شركة مرسيدس العملاقة، طرح موديل جديد من سيارتها ذات الدفع الرباعي مرسيدي GLC المخصصة للطرق الوعرة، وكشفت عن تصميم الموديل الكوبيه، لتحتدم المنافسة مع أودي Q5 Sportback وبي إم دبليو X4.

الأكثر مبيعا

وتعتبر مرسيدس GLC، هي الأكثر مبيعًا في العالم، ضمن إصدارات الشركة الألمانية العملاقة، فيما تركز الشركة على سيارة GLC SUV الجديدة للحفاظ على شعبيتها، ومن المتوقع أن تأتي نسبة 25% من مبيعاتها من طراز GLC كوبيه، حسب “العين الإخبارية”.

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مواصفات الموديل الجديد

ويتميز الموديل الكوبيه الجديد من سيارة GLC، التي تنتمي لفئة SUV، بخطوط تصميمية أكثر انسيابية، وأظهرت مقاطع ترويجية أن طول قاعدة العجلات زاد بمقدار 2 سم لمزيد من الرحابة في الخلف، بينما زادت سعة صندوق الأمتعة بنسبة 20% لتصل إلى 545 لترا.

كما تتوفر للموديل الكوبيه الجديد محركات هجين Plug-in تغطي نطاق قوة يمتد من 150 كيلوواط/204 حصان إلى 280 كيلوواط/381 حصان.