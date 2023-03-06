الإثنين، ١٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن الاختبار التحريري للمتقدمين لوظائف الأمن
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جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن الاختبار التحريري للمتقدمين لوظائف الأمن

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن الاختبار التحريري للمتقدمين لوظائف الأمن

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن الاختبار التحريري للمتقدمين لوظائف الأمن
٠٩:٤٢:٥٠ م، الإثنين، ١٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل عن إجراء الاختبار التحريري للمتقدمين والمتقدمات (1143 متقدم ومتقدمة) على وظائف الأمن المعلن عنها في تاريخ 1444/07/13هـ.

وأوضحت الجامعة، أن الاختبار سيكون في بهو مبنى كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع رقم (550) وبهو مبنى عمادة السنه التحضيرية والعمادات المساندة رقم (400) و(450) يوم السبت 1444/08/20هـ الساعة 8:30 صباحاً الموافق 2023/03/12م، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف السابقة:

– حارس أمن ممارس.
– حارس أمن.
– حارس أمن مساعد.

طريقة الاستعلام

يمكن الاستعلام عن النتائج من خلال سيرفر الجامعة من خلال الروابط التالية:

اضغط هنا (1)
اضغط هنا (2)
اضغط هنا (3)

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برامج الدراسات العليا

وقبل أسابيع، أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، عن موعد استقبال طلبات التقديم لبرامج الدارسات العليا (دكتوراه/ ماجستير / زمالات طبية) للعام الجامعي 1445 هـ برسوم دراسية.

وأوضحت عمادة الدراسات العليا بالجامعة أن القبول لهذا العام سيكون على البرامج التالية:

– 42 برنامج ماجستير

–  8 برنامج دكتوراه

–  23 برنامج زمالة طبية

وللاطلاع على البرامج المطروحة وشروط القبول عبر البرامج المتاحة

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أخبار السعودية الاختبار التحريري جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل وظائف الأمن

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