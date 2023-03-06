جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن الاختبار التحريري للمتقدمين لوظائف الأمن
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل عن إجراء الاختبار التحريري للمتقدمين والمتقدمات (1143 متقدم ومتقدمة) على وظائف الأمن المعلن عنها في تاريخ 1444/07/13هـ.
وأوضحت الجامعة، أن الاختبار سيكون في بهو مبنى كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع رقم (550) وبهو مبنى عمادة السنه التحضيرية والعمادات المساندة رقم (400) و(450) يوم السبت 1444/08/20هـ الساعة 8:30 صباحاً الموافق 2023/03/12م، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف السابقة:
– حارس أمن ممارس.
– حارس أمن.
– حارس أمن مساعد.
طريقة الاستعلام
يمكن الاستعلام عن النتائج من خلال سيرفر الجامعة من خلال الروابط التالية:
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برامج الدراسات العليا
وقبل أسابيع، أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، عن موعد استقبال طلبات التقديم لبرامج الدارسات العليا (دكتوراه/ ماجستير / زمالات طبية) للعام الجامعي 1445 هـ برسوم دراسية.
– 42 برنامج ماجستير
– 8 برنامج دكتوراه
– 23 برنامج زمالة طبية
وللاطلاع على البرامج المطروحة وشروط القبول عبر البرامج المتاحة
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