جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن الاختبار التحريري للمتقدمين لوظائف الأمن

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل عن إجراء الاختبار التحريري للمتقدمين والمتقدمات (1143 متقدم ومتقدمة) على وظائف الأمن المعلن عنها في تاريخ 1444/07/13هـ.

وأوضحت الجامعة، أن الاختبار سيكون في بهو مبنى كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع رقم (550) وبهو مبنى عمادة السنه التحضيرية والعمادات المساندة رقم (400) و(450) يوم السبت 1444/08/20هـ الساعة 8:30 صباحاً الموافق 2023/03/12م، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف السابقة: – حارس أمن ممارس.

– حارس أمن.

– حارس أمن مساعد. طريقة الاستعلام يمكن الاستعلام عن النتائج من خلال سيرفر الجامعة من خلال الروابط التالية: اضغط هنا (1)

اضغط هنا (2)

اضغط هنا (3)

اقرأ ايضا:

23 وظيفة حكومية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

برامج الدراسات العليا

وقبل أسابيع، أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، عن موعد استقبال طلبات التقديم لبرامج الدارسات العليا (دكتوراه/ ماجستير / زمالات طبية) للعام الجامعي 1445 هـ برسوم دراسية.

وأوضحت عمادة الدراسات العليا بالجامعة أن القبول لهذا العام سيكون على البرامج التالية:

– 42 برنامج ماجستير

– 8 برنامج دكتوراه

– 23 برنامج زمالة طبية

وللاطلاع على البرامج المطروحة وشروط القبول عبر البرامج المتاحة

اقرأ ايضا:

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن فتح القبول لبرامج الدراسات العليا لعام 1445هـ