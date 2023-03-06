الجوازات تحسم الجدل في المنع من السفر بسبب المخالفات

تواصل – فريق التحرير:

أجابت المديرية العامة للجوازات في المملكة، اليوم الاثنين، عن استفسار متابع، حول المنع من السفر إلى دول الخليج، في حالة وجود مخالفات.

المانع من السفر

وأوضحت “الجوازات” عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن: “المخالفات للمواطن لا تمنع من السفر إذا كان لا يوجد عليك منع من السفر”.

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تلف أو فقدان جواز السفر

وفي وقت سابق، أكدت المديرية العامة للجوازات على المواطنين أهمية المحافظة على جوازات سفرهم من التلف أو الفقدان، ووضعها في الأماكن المخصصة والآمنة، وعدم إهمالها أو رهنها أو إساءة استعمالها.

الحذف والتغيير في معلومات الجواز

كما أوضحت الجوازات أن الإضافة أو الحذف أو التغيير في المعلومات الواردة في جواز السفر أو الإتلاف المتعمد أو التحريف أو التغيير في الصورة يعاقب عليها النظام بغرامة تصل إلى مائة ألف ريال أو بالمنع من السفر مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بهما معًا.