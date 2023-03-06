الإثنين، ١٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
الجوازات تحسم الجدل في المنع من السفر بسبب المخالفات
جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن الاختبار التحريري للمتقدمين لوظائف الأمن
الإطاحة بمواطن بحوزته 3150 قرصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي بجازان
خلال ساعات.. التقديم على الشقق السكنية في ضاحية خزام بأسعار أقل من 350 ألفاً
“موان”: 50% من الطعام تنتهي إلى مكب النفايات
تبادل محتمل لسجناء بين إيران وبلجيكا

الرئيسية

 /

محليات

 /

الجوازات تحسم الجدل في المنع من السفر بسبب المخالفات

الجوازات تحسم الجدل في المنع من السفر بسبب المخالفات

الجوازات تحسم الجدل في المنع من السفر بسبب المخالفات
٠٩:٥٠:١٥ م، الإثنين، ١٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أجابت المديرية العامة للجوازات في المملكة، اليوم الاثنين، عن استفسار متابع، حول المنع من السفر إلى دول الخليج، في حالة وجود مخالفات.

المانع من السفر

وأوضحت “الجوازات” عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن: “المخالفات للمواطن لا تمنع من السفر إذا كان لا يوجد عليك منع من السفر”.

اقرأ أيضا:

توضيح هام من الجوازات بشأن إصدار وتجديد جواز السفر الإلكتروني

تلف أو فقدان جواز السفر

وفي وقت سابق، أكدت المديرية العامة للجوازات على المواطنين أهمية المحافظة على جوازات سفرهم من التلف أو الفقدان، ووضعها في الأماكن المخصصة والآمنة، وعدم إهمالها أو رهنها أو إساءة استعمالها.

الحذف والتغيير في معلومات الجواز

كما أوضحت الجوازات أن الإضافة أو الحذف أو التغيير في المعلومات الواردة في جواز السفر أو الإتلاف المتعمد أو التحريف أو التغيير في الصورة يعاقب عليها النظام بغرامة تصل إلى مائة ألف ريال أو بالمنع من السفر مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بهما معًا.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم الجوازات السعودية المنع من السفر تغيير معلومات الجواز تلف جواز السفر مخالفات تمنع من السفر

مواد ذات صلة

المزيد
«جامعة القصيم» تفتح باب التسجيل في 3 دبلومات..الشروط وموعد التقديم

«جامعة القصيم» تفتح باب التسجيل في 3 دبلومات..الشروط وموعد التقديم

٠٧:٢٤ م، السبت، ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩
شرطة القصيم: نرجح وجود جهات أخرى ساعدت “مزور الشهادات”

شرطة القصيم: نرجح وجود جهات أخرى ساعدت “مزور الشهادات”

١١:١٧ ص، الثلاثاء، ٠٢ أبريل ٢٠١٣
عاجل .. بايدن: ملتزمون بمساعدة أوكرانيا للدفاع عن نفسها

عاجل .. بايدن: ملتزمون بمساعدة أوكرانيا للدفاع عن نفسها

١١:٥١ م، الجمعة، ٠٤ مارس ٢٠٢٢
متحدث شرطة الرياض لـ (تواصل): لا صحة لمقطع قتيل منفوحة (فيديو)

متحدث شرطة الرياض لـ (تواصل): لا صحة لمقطع قتيل منفوحة (فيديو)

٠٣:٣٢ م، الخميس، ٠٤ أكتوبر ٢٠١٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *