الإطاحة بمواطن بحوزته 3150 قرصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي بجازان

تواصل – فريق التحرير:

ألقت دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق، بمركز الضبط الأمني، بمحافظة الدرب، بمنطقة جازان، اليوم الاثنين، القبض على مواطن لحيازته أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

اتخاذ الإجراءات

وأوضح بيان الأمن العام أنه عثر بحوزة المقبوض عليه على 3150 قرصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وأفاد البيان بأنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

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ترويج المخدرات

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة “مكافحة المخدرات” عن إلقاء القبض على شخصين بمحافظة جدة، لعرضهما وترويجهما مواد مخدرة وأقراصًا خاضعةً لتنظيم التداول الطبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة في بيان على صفحتها الشخصية بـ “تويتر”، أنه تم إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

القبض على مقيم باكستاني

وكانت المديرية العامة لمكافحة المخدرات قبضت على مقيم من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة، بحوزته (2) كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو”، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان محاولة تهريب طن و300 كيلوجرام من نبات القات المخدر، وقبضت على مهربيها، وهم 60 مخالفاً لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية.