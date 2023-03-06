الإثنين، ١٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
الإطاحة بمواطن بحوزته 3150 قرصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي بجازان
خلال ساعات.. التقديم على الشقق السكنية في ضاحية خزام بأسعار أقل من 350 ألفاً
“موان”: 50% من الطعام تنتهي إلى مكب النفايات
تبادل محتمل لسجناء بين إيران وبلجيكا
الموارد البشرية تتيح 10 مهن جديدة للاستقدام لفئة العمالة المنزلية عبر منصة مساند
توقعات باستمرار الاضطرابات الجوية والأمطار الرعدية على بعض المناطق.. غدًا

الرئيسية

 /

محليات

 /

الإطاحة بمواطن بحوزته 3150 قرصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي بجازان

الإطاحة بمواطن بحوزته 3150 قرصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي بجازان

الإطاحة بمواطن بحوزته 3150 قرصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي بجازان
٠٩:٣٤:٥٨ م، الإثنين، ١٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

ألقت دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق، بمركز الضبط الأمني، بمحافظة الدرب، بمنطقة جازان، اليوم الاثنين، القبض على مواطن لحيازته أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

اتخاذ الإجراءات

وأوضح بيان الأمن العام أنه عثر بحوزة المقبوض عليه على 3150 قرصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وأفاد البيان بأنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

اقرأ أيضا:

مارسوا النصب بحيلة شيطانية ومبتكرة.. القبض على 13 مقيمًا بالدمام

ترويج المخدرات

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة “مكافحة المخدرات” عن إلقاء القبض على شخصين بمحافظة جدة، لعرضهما وترويجهما مواد مخدرة وأقراصًا خاضعةً لتنظيم التداول الطبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة في بيان على صفحتها الشخصية بـ “تويتر”، أنه تم إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

القبض على مقيم باكستاني

وكانت المديرية العامة لمكافحة المخدرات قبضت على مقيم من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة، بحوزته (2) كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو”، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان محاولة تهريب طن و300 كيلوجرام من نبات القات المخدر، وقبضت على مهربيها، وهم 60 مخالفاً لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية.

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم أقراض خاضعة لتنظيم التداول الطبي الأمن العام الإطاحة بمواطن جازان

مواد ذات صلة

المزيد
بجوائز بلغت 30 ألف ريال.. انطلاق مسابقة «إجلال» للمتقاعدين

بجوائز بلغت 30 ألف ريال.. انطلاق مسابقة «إجلال» للمتقاعدين

٠١:٥٧ م، الأثنين، ٢٣ أغسطس ٢٠٢١
المملكة تعد فريقًا و13 وحدة فرعية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

المملكة تعد فريقًا و13 وحدة فرعية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

٠٩:٠٤ م، الخميس، ٢٣ أبريل ٢٠٢٠
شاهد.. موجات من اسراب الجراد فوق المسجد النبوي

شاهد.. موجات من اسراب الجراد فوق المسجد النبوي

١٠:٠٨ م، الثلاثاء، ١١ مايو ٢٠٢١
تفتيش مركبة مواطن في محافظة المزاحمية بالرياض فكانت المفاجأة لرجال الأمن

تفتيش مركبة مواطن في محافظة المزاحمية بالرياض فكانت المفاجأة لرجال الأمن

١٢:١٢ ص، الخميس، ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *