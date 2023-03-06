خلال ساعات.. التقديم على الشقق السكنية في ضاحية خزام بأسعار أقل من 350 ألفاً

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يبدأ التقديم على الشقق السكنية في ضاحية خزام سيكون خلال أقل من 24 ساعة بأسعار لا تتجاوز 350 ألفا، خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وأوضح مذيع الراصد، عبدالله الغانمي، على قناة الإخبارية، أن الشقق تقع بضاحية خزام شمال طريق الملك سلمان.

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بينها “الأراضي والشقق والفلل”.. قيمة 10 صفقات عقارية في 2022

صفقات عقارية

وفي وقت سابق، كشف تقرير لوزارة العدل عن قيمة 10 أنواع صفقات عقارية في مناطق المملكة خلال الربع الأخير من العام الماضي، حيث بلغت قيمة الصفقات السكنية 24.557.768.437 مليار ريال، والصفقات التجارية 21.506.201.989 مليار ريال.

وبحسب التقرير، تمثل إجمالي قيمة صفقات الشقق 6.849.440.308 مليارات، والأراضي الزراعية 2.149.133.181 مليار ريال، ونوع مرفق 108.339.962 ملايين ريال، والبيوت 98.064.319 مليون ريال.

وأضاف: بلغت قيمة الفلل 73.438.122 مليون ريال، ومعارض المحلات 30.124.830 مليون ريال، والمراكز التجارية 26.905.911 مليون ريال، والعمارات 18.398.174 مليون ريال، والاستراحات 4.330 ملايين ريال. وتصدرت قطع الأراضي قيمة الصفقات العقارية للربع الرابع من عام 2022، حيث بلغت قيمتها 41.667.190.160 مليار ريال، منها 23.108.378.709 مليار ريال قطع أرض سكنية، و18.500.669.839 مليار ريال قطع أراض تجارية.

ارتفاع الأسعار

بحسب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، فإن السبب الأساس في ارتفاع الأسعار يرجع إلى حاجة السوق إلى “العرض أكثر” بالنسبة للوحدات السكنية والأراضي، مؤكدًا أن أسعار العقار مبالغٌ فيها.

واعتبر أن المشكلة الأساسية تكمن في أن مسؤولية المخططات السكنية وخدماتها أصبحت من اختصاص المطور بعد أن كانت سابقًا من اختصاص “الدولة”.

ولأن المسؤولية أصبحت عند المطور في الأساس فإنه سيحمل المستفيد تكلفة كل شيء تقريبًا من الخدمات وغيرها، وهو ما أوضحه “الحقيل” في منتدى “مستقبل العقار” الذي عقد الرياض.

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