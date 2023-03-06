خلال ساعات.. التقديم على الشقق السكنية في ضاحية خزام بأسعار أقل من 350 ألفاً
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يبدأ التقديم على الشقق السكنية في ضاحية خزام سيكون خلال أقل من 24 ساعة بأسعار لا تتجاوز 350 ألفا، خلال الـ 24 ساعة القادمة.
وأوضح مذيع الراصد، عبدالله الغانمي، على قناة الإخبارية، أن الشقق تقع بضاحية خزام شمال طريق الملك سلمان.
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صفقات عقارية
وفي وقت سابق، كشف تقرير لوزارة العدل عن قيمة 10 أنواع صفقات عقارية في مناطق المملكة خلال الربع الأخير من العام الماضي، حيث بلغت قيمة الصفقات السكنية 24.557.768.437 مليار ريال، والصفقات التجارية 21.506.201.989 مليار ريال.
وتصدرت قطع الأراضي قيمة الصفقات العقارية للربع الرابع من عام 2022، حيث بلغت قيمتها 41.667.190.160 مليار ريال، منها 23.108.378.709 مليار ريال قطع أرض سكنية، و18.500.669.839 مليار ريال قطع أراض تجارية.
ارتفاع الأسعار
بحسب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، فإن السبب الأساس في ارتفاع الأسعار يرجع إلى حاجة السوق إلى “العرض أكثر” بالنسبة للوحدات السكنية والأراضي، مؤكدًا أن أسعار العقار مبالغٌ فيها.
واعتبر أن المشكلة الأساسية تكمن في أن مسؤولية المخططات السكنية وخدماتها أصبحت من اختصاص المطور بعد أن كانت سابقًا من اختصاص “الدولة”.
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التقديم على الشقق السكنية في ضاحية خزام سيكون خلال أقل من 24 ساعة بأسعار لا تتجاوز 350 ألفا .
— جريدة الوطن السعودية (@AlwatanSA) March 6, 2023