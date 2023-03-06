“موان”: 50% من الطعام تنتهي إلى مكب النفايات

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أوضح المركز الوطني لإدارة النفايات “موان”، اليوم الإثنين، أن الممارسات اليومية، إما أن تحدّ من إنتاج النفايات، وإما أن تزيد منها.

تقنين شراء كميات الطعام

وطالب “موان” المجتمع، بتعزيز المسؤوليات المجتمعية، وتقنين شراء كميات الطعام حسب الحاجة، موضحا أن: “20%:50% من الطعام الذي نشتريه ينتهي إلى مكبات النفايات” ما يمثل إهدارا، ويتسبب في أضرار مجتمعية.

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استبعاد مرادم النفايات

ومن جهة أخرى، كشف مشاري القويزاني، المدير العام لتطوير القطاع للمركز الوطني لإدارة النفايات “موان”، في وقت سابق، عن مستهدفات استبعاد مرادم النفايات بنسبة 82%، لجميع أنواعها في 2035.

التخلص من العبء

وأوضح القويزاني أن الهدف من هذا النهج هو تحقيق الاستفادة من المرادم، وتحويلها من عبء بيئي إلى مورد رئيس بالاعتماد على مبادئ الاقتصاد الدائري، حسب “الاقتصادية”.

الإسهام في الناتج المحلي

وقال القويزاني، في عرضه خلال ملتقى الاستثمار في قطاع إدارة النفايات، برعاية المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات “موان”، في الرياض، إنه: مع اكتمال التحول في هذا القطاع ستشهد المملكة آثارا إيجابية بيئية واقتصادية واجتماعية.