عطل يضرب تويتر.. وشكوى من آلاف المستخدمين

تواصل – فريق التحرير:

ضرب عطل فني، منصة التغريدات الأشهر “تويتر”، اليوم الإثنين، حسبما أوردت مواقع متخصصة قالت إنها تلقت آلاف البلاغات من مستخدمي الموقع.

خروج إجباري

واشتكى مستخدمون من خروجهم من الموقع بشكل إجبارى، وعدم قدرتهم على العودة، لا سيما عند استخدام تطبيق تويتر على الهواتف، كما تعطل فتح الروابط المتضمنة في التغريدات، لدى آلاف المستخدمين

ولم يصدر موقع “تويتر”، حتى مساء اليوم الاثنين، أية بيانات رسمية تعليقا على شكاوى المستخدمين بصعوبة الوصول إلى الموقع أو التطبيق. اقرأ أيضا:

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ليس الأول

يذذكر أن تعطل تويتر، ليس الأول خلال الشهر الجاري، ففي مطلع مارس، أعلنت وسائل إعلام بريطانية، عن وجود أعطال بموقع التدوينات القصيرة الشهير “تويتر” وذلك عند الآلاف من مستخدمي الموقع.

وأوضحت أن العطل بدأ في الساعة 10:17 بتوقيت غرينتش ويؤثر على المستخدمين في جميع أنحاء العالم، بحسب “الديلي ميل” البريطانية.

وكشفت الصحيفة أن سبب العطل غير واضح حتى الآن، موضحة أن تطبيق “تويتر” على الهواتف معطل أيضًا وذلك بالنسبة لتلك الحسابات.