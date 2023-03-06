الإثنين، ١٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
في 4 ثواني.. مشهد يفوق الوصف لاصطدام 3 مركبات وشاحنة (فيديو متداول)
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في 4 ثواني.. مشهد يفوق الوصف لاصطدام 3 مركبات وشاحنة (فيديو متداول)

في 4 ثواني.. مشهد يفوق الوصف لاصطدام 3 مركبات وشاحنة (فيديو متداول)

في 4 ثواني.. مشهد يفوق الوصف لاصطدام 3 مركبات وشاحنة (فيديو متداول)
٠٨:٥٠:٤٨ م، الإثنين، ١٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد مروعة لاصطدام عدد من المركبات مع شاحنة.

اصطدام مركبات:

ووثق الفيديو اصطداما عنيفا بين المركبات والشاحنة، بسبب اندفاع إحدى المركبات وتجاوزها، ما تسبب في الكارثة.

ويظهر الفيديو محاولة فاشلة لتجاوز مركبة تسير بسرعة فائقة والتي اصطدمت بأخرى، ما تسبب في سقوط الأولى في منحدر بطريقة مروعة.

وبحسب الفيديو أيضا ارتطمت سيارة ثالثة في المركبة الثانية بشاحنة عملاقة كانت تسير في نفس الطريق، ما تسبب في تحطم الجميع بطريقة تفوق الوصف.

وعلق رواد مواقع التواصل بعبارات تحذر من خطورة التجاوز، حيث علق أحدهم قائلا :” في 4 ثواني .. شاهد خطورة التجاوز”.

احتراق حافلة:

وفي نوفمبر الماضي شهد طريق الأحمر بالأفلاج، حادثا مروعا راح ضحيته 5 من الشبان بعد احتراق مركبتهم إثر اصطدامها بإحدى الجمال السائبة.
وروى شاهد عيان تفاصيل الحادث حيث قال “رجعت بعد العشاء وفي منتصف الطريق هالني موقف رأيته وأفزعني، منظر يفطر القلب كمدا وحزنا، سيارة على جانب الطريق تحترق وبجانبها رجل ملقى على الأرض من شدة التهاب النار وحرارتها، ولم يستطع أحد الاقتراب منها”.

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احتراق حافلة اصطدام مركبات اصطدام مركبات وشاحنة حادث

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