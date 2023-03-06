4 خطوات.. استعراض ونسخ بيانات جواز السفر عبر توكلنا خدمات

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حدد تطبيق توكلنا تفاصيل وطريقة الوصول لخدمة استعراض ونسخ بيانات جواز السفر عبر لوحة البيانات في تطبيق توكلنا خدمات.

وأوضح تطبيق توكلنا، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أنه يمكن الوصول للخدمة من خلال الخطوات التالية:

– الدخول لتطبيق توكلنا ثم الضغط على أيقونة لوحة البيانات

– اختيار الجوازات

– اختيار الجواز المراد استعراضه

– استعراض الجواز

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4 خطوات للحصول على سيرتك الذاتية عبر تطبيق توكلنا خدمات

خطوات الحصول على السيرة الذاتية

وفي وقت سابق، أوضح عبدالله السلطان الخبير التربوي طريقة الحصول على السيرة الذاتية من خلال حساب المستفيد عبر تطبيق توكلنا خدمات.

وأضاف عبدالله السلطان، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أنه يمكن الحصول على السيرة الذاتية عبر توكلنا خدمات من خلال الخطوات التالية:

– الدخول إلى التطبيق

– الدخول إلى الخدمات

– الضغط على الخدمات المهنية

– الضغط على سيرتي

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