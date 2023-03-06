الإثنين، ١٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
لحملة الثانوية فأعلى.. وظائف مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية
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لحملة الثانوية فأعلى.. وظائف مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية

لحملة الثانوية فأعلى.. وظائف مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية

لحملة الثانوية فأعلى.. وظائف مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية
٠٨:٥٢:٣٢ م، الإثنين، ١٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية توفر وظائف من حملة الثانوية فأعلى، عن طريق المسابقة الوظيفية بنظام التعاقد (نظام العمل) حسب الشروط المحددة لكل وظيفة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  •  مديرعام الشؤون الإدارية والمالية.
  • مدير مركز الترميم والتعقيم.
  • مدير مركز الرقمنة والفهرسة.
  • أخصائي عمليات موارد بشرية.
  • مجلد مخطوطات وكتب.

ملاحظات وشروط خاصة:

  •  التقديم من خلال الموقع الرسمي للمجمع.
  •  يجب إرفاق جميع المستندات المطلوبة (PDF): (الهوية الوطنية، المؤهل، شهادة الخبرة، سجل التأمينات).
  •  يجب مطابقة شهادة الخبرة بسجل التأمينات أو بيان خدمة للموظفين بالقطاع الحكومي.
  •  في حالة عدم إرفاق المطلوب سيتم استبعاد الطلب فوراً.

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طريقة التقديم:

أوضح المجمع ان التقديم متاح بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1444/08/14هـ الموافق 2023/03/06م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/08/17هـ الموافق 2023/03/09م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
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