لحملة الثانوية فأعلى.. وظائف مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية
تواصل – فريق التحرير:
أعلن مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية توفر وظائف من حملة الثانوية فأعلى، عن طريق المسابقة الوظيفية بنظام التعاقد (نظام العمل) حسب الشروط المحددة لكل وظيفة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- مديرعام الشؤون الإدارية والمالية.
- مدير مركز الترميم والتعقيم.
- مدير مركز الرقمنة والفهرسة.
- أخصائي عمليات موارد بشرية.
- مجلد مخطوطات وكتب.
ملاحظات وشروط خاصة:
- التقديم من خلال الموقع الرسمي للمجمع.
- يجب إرفاق جميع المستندات المطلوبة (PDF): (الهوية الوطنية، المؤهل، شهادة الخبرة، سجل التأمينات).
- يجب مطابقة شهادة الخبرة بسجل التأمينات أو بيان خدمة للموظفين بالقطاع الحكومي.
- في حالة عدم إرفاق المطلوب سيتم استبعاد الطلب فوراً.
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طريقة التقديم:
أوضح المجمع ان التقديم متاح بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1444/08/14هـ الموافق 2023/03/06م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/08/17هـ الموافق 2023/03/09م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
- رابط التقديم – (اضغط هنا).