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عن عمر ناهز الـ87 عاماً.. وفاة المؤرخ “عبد الرحمن الأنصاري”
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عن عمر ناهز الـ87 عاماً.. وفاة المؤرخ “عبد الرحمن الأنصاري”

عن عمر ناهز الـ87 عاماً.. وفاة المؤرخ “عبد الرحمن الأنصاري”

عن عمر ناهز الـ87 عاماً.. وفاة المؤرخ “عبد الرحمن الأنصاري”
٠٨:٢٤:٠٩ م، الإثنين، ١٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

توفي المؤرخ والأكاديمي عبد الرحمن الأنصاري، اليوم الإثنين، عن عمر ناهز 87 عاماً بعد فترة طويلة مع المرض.

يذكر أن الأنصاري شغل منصب عضو مجلس الشورى سابقاً، ويعد من أشهر المؤرخين بالمملكة.

كما يُعزى له إعادة اكتشاف قرية الفاو الأثرية، عاصمة مملكة كندة القديمة الواقعة جنوب الجزيرة العربية في سبعينيات القرن العشرين، كما تولى مهمة الإشراف على أعمال التنقيب فيها على مدى عقدين.

أعمال المؤرخ الراحل

وألّف المؤرخ الراحل نحو 14 مؤلفاً تناولت الجوانب التاريخية والأثرية في الجزيرة العربية، وثق من خلالها طرق التجارة القديمة والمدن والقرى التاريخية التي تمر من خلالها.

ولد الأنصاري في المدينة المنورة عام 1935، وأتم دراسته الثانوية فيها، ثم انتقل بعد ذلك إلى مصر ليحصل على شهادة الليسانس في اللغة العربية من جامعة القاهرةعام 1960، ثم ابتعث بعد ذلك إلى جامعة ليدز في المملكة المتحدة للدراسة حيث حصل منها على درجة الدكتوراة في الفلسفة.

وخلال دراسته للدكتوراه عكف الراحل على دراسة مقارنة الأسماء والأعلام اللحيانية، وكذلك التدريب على أعمال التنقيب الأثري.

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