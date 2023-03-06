الإثنين، ١٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
لحملة الثانوية فأعلى.. وظائف مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية
استمرار الجسر الإغاثي من المملكة إلى سوريا وتركيا
في 4 ثواني.. مشهد يفوق الوصف لاصطدام 3 مركبات وشاحنة (فيديو متداول)
4 خطوات.. استعراض ونسخ بيانات جواز السفر عبر توكلنا خدمات
عاجل/ عطل يضرب تويتر.. وشكوى من آلاف المستخدمين
عن عمر ناهز الـ87 عاماً.. وفاة المؤرخ “عبد الرحمن الأنصاري”

الرئيسية

 /

دولي

 /

استمرار الجسر الإغاثي من المملكة إلى سوريا وتركيا

استمرار الجسر الإغاثي من المملكة إلى سوريا وتركيا

استمرار الجسر الإغاثي من المملكة إلى سوريا وتركيا
٠٨:٥٢:٠٩ م، الإثنين، ١٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإغاثية المتنوعة لمتضرري الزلزال في مدينة الريحانية التابعة لولاية هاتاي بتركيا، استفاد منها 732 فردا، بالتعاون مع الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث.

توجيهات خادم الحرمين

ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي
الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وتجسيدا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة.

اقرأ أيضا:

جهود كبيرة للمملكة.. دعم عربي كبير لـ تركيا في شهر إغاثي غير مسبوق (صور)

مواد إغاثية في حلب

وجرى توزيع مواد إغاثية متنوعة لمتضرري الزلزال في مدينة أعزاز بمحافظة حلب في سوريا، تضمنت توزيع 65 حقيبة إيوائية، و220 بطانية، و44 خيمة، استفاد منها 264 فردا بواقع 44 أسرة من متضرري الزلزال.

اللاجئون السوريون

وفي سياق آخر، جرى توزيع الحقائب المدرسية على الطلاب والطالبات من أبناء اللاجئين السوريين في محافظة المفرق شمال الأردن، حيث جرى توزيع 3.694 حقيبة من أصل 29.881 حقيبة مدرسية موزعة على ثمان محافظات أردنية.

وجرى توزيع الحقائب والأدوات القرطاسية التي يحتاجها الطلبة من مختلف الفئات العمرية من الصفوف الابتدائية وحتى المرحلة المتوسطة.

الكلمات الدلالية:
الجسر الإغاثي توزيع مواد إغاثية زلزال تركيا متضريي زلزال سوريا مركز الملك سلمان

مواد ذات صلة

المزيد
حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا ترتفع إلى أكثر من 1800 قتيل

حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا ترتفع إلى أكثر من 1800 قتيل

٠٤:٤٠ م، الأثنين، ٠٦ فبراير ٢٠٢٣
إيران تنوي شراء 90 طائرة بوينج وإيرباص سنويًّا

إيران تنوي شراء 90 طائرة بوينج وإيرباص سنويًّا

٠١:٤٥ م، الأحد، ٠٢ أغسطس ٢٠١٥
الخطوط الفرنسية والبريطانية تعلنان وقف رحلاتهما إلى إيران

الخطوط الفرنسية والبريطانية تعلنان وقف رحلاتهما إلى إيران

٠٩:٥٥ م، الخميس، ٢٣ أغسطس ٢٠١٨
الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة غرب تعز

الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة غرب تعز

٠٢:٤٨ ص، الجمعة، ١١ مايو ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *