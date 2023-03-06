استمرار الجسر الإغاثي من المملكة إلى سوريا وتركيا

تواصل – واس:

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإغاثية المتنوعة لمتضرري الزلزال في مدينة الريحانية التابعة لولاية هاتاي بتركيا، استفاد منها 732 فردا، بالتعاون مع الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث.

توجيهات خادم الحرمين

ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي

الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وتجسيدا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة.

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مواد إغاثية في حلب

وجرى توزيع مواد إغاثية متنوعة لمتضرري الزلزال في مدينة أعزاز بمحافظة حلب في سوريا، تضمنت توزيع 65 حقيبة إيوائية، و220 بطانية، و44 خيمة، استفاد منها 264 فردا بواقع 44 أسرة من متضرري الزلزال.

اللاجئون السوريون

وفي سياق آخر، جرى توزيع الحقائب المدرسية على الطلاب والطالبات من أبناء اللاجئين السوريين في محافظة المفرق شمال الأردن، حيث جرى توزيع 3.694 حقيبة من أصل 29.881 حقيبة مدرسية موزعة على ثمان محافظات أردنية.

وجرى توزيع الحقائب والأدوات القرطاسية التي يحتاجها الطلبة من مختلف الفئات العمرية من الصفوف الابتدائية وحتى المرحلة المتوسطة.