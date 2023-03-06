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شاهد.. حريق ضخم يتسبب في تشريد 12 ألفا من مسلمي الروهينجا
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شاهد.. حريق ضخم يتسبب في تشريد 12 ألفا من مسلمي الروهينجا

شاهد.. حريق ضخم يتسبب في تشريد 12 ألفا من مسلمي الروهينجا

شاهد.. حريق ضخم يتسبب في تشريد 12 ألفا من مسلمي الروهينجا
٠٨:٢٣:٥١ م، الإثنين، ١٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

اندلع حريق ضخم في مخيم للمسلمين الروهينغيا في كوكس بازار ببنجلاديش.

مسلمو الروهينجا:

ويعيش مئات الآلاف من مسلمي الروهينجيا بعدما فروا هربا بدينهم من أراكان التي ارتكب فيها جيش ميانمار مجازر بحق المسلمين.

تشريد 12 ألف:

وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن الحريق الذي شب أمس في مخيم اللاجئين في منطقة كوتو بالونغ في بنجلاديش أدّى إلى تشريد 12 ألف لاجىء من الروهينجا.

ودمر أجزاء كبيرة في أكبر مخيم للاجئين، إضافة إلى أن النيران دمرت ألفي مأوى وجميع ممتلكات اللاجئين .

وأشارت المنظمة إلى أنها حشدت على الفور فرق الاستجابة لمساعدة اللاجئين والسيطرة على الوضع بالتنسيق مع السلطات المحلية ورجال الإطفاء.

إدارة الكوارث:

كما حشدت متطوعي وحدة إدارة الكوارث؛ لوضع فواصل صد النيران لمنع انتشار الحريق وتقليل الخسائر في الأرواح والممتلكات، وأرسلت الفرق الطبية وسيارات الاسعاف، مشيرة إلى أن سبب الحريق لازال غير معروف ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات حتى الآن .

وتقوم المنظمة حالياً بتقييم الأضرار والاحتياجات الفورية من أماكن للإيواء والطبخ وإدارة الموقع والمياه والصرف الصحي والنظافة، حيث بلغت التقديرات للأضرار اللازم إصلاحها حتى الآن 7,4 ملايين دولار أمريكي.

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الكلمات الدلالية:
إدارة الكوارث المسلمين جيش ميانمار حريق ضخم مسلمو الروهينجا

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