منصة مُدد توضح آلية احتساب تاريخ بداية العقد بين الموظف وصاحب العمل

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أوضحت منصة “مُدد”، الرقمية المتخصصة في تقديم حلول رفع مسيرات الرواتب وضمان الالتزام ببرنامج حماية الأجور، آلية احتساب تاريخ بداية العقد بين الموظف وصاحب العمل.

طريقة كتابة العقد الجديد:

جاء ذلك في رد من المنصة على سؤال مغرد قال فيه “السلام عليكم، عندي موظف من عام 2005 /1/1واحد كيف اسوي له عقد الجديد بالسنة الحالية كيف طريقة كتابة العقد الجديد”.

وأجابت منصة مُدد عبر حسابها “العناية بالعملاء”، في “تويتر” بقولها “أهلاً بك في مُدد، تاريخ المباشرة يتم سحبه من التأمينات الاجتماعية، بينما تاريخ بداية العقد يكون حسب الاتفاق بين الطرفين العامل وصاحب العمل، سُعدنا بخدمتك”.

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منصة مُدد توضح آلية التسجيل بهوية المفوض

وكانت المنصة الرقمية المتخصصة في تقديم حلول رفع مسيرات الرواتب وضمان الالتزام ببرنامج حماية الأجور “مُدد”، قد حددت سابقا آلية التسجيل بهوية المفوض.

جاء ذلك في رد من منصة مُدد، عبر حسابها “العناية بالعملاء”، على سؤال مغرد استفسر بشأن آلية التسجيل بهوية المفوض .

وأجابت منصة مُدد، بقولها “أهلاً بك في مُدد ، يمكنك التسجيل بهوية المفوض على الحساب، و تعني الشخص المفوض على المنشأة في التأمينات سواءً كان المالك أو موظف مفوض، سُعدنا بخدمتك”.

وفي وقت سابق، أعلنت منصة “مُدد”، الرقمية لتقديم حلول رفع مسيرات الرواتب وضمان الالتزام ببرنامج حماية الأجور، اعتماد رقم الجوال المسجل في “ابشر” للدخول إلى المنصة.

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الالتزام برفع ملف حماية الأجور

وقالت منصة مُدد، في تغريدة عبر “تويتر”: “عملاؤنا الأعزاء.. سيتم اعتماد رقم الجوال المسجل في أبشر للدخول إلى حساب المنشأة في منصة مُدد بدءاً من تاريخ 21/2/2023”.

في سياق متصل، أكدت منصة مُدد، أهمية الالتزام برفع ملف حماية الأجور بشكل شهري لجميع الموظفين المسجلين على المنشاة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتفادي إيقاع العقوبات على المنشأة.

وأشارت منصة مُدد إلى أنه يمكن الحصول على المزيد من التفاصيل عن حماية الأجور من خلال الاطلاع على الرابط التالي “اضغط هنا“.

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