تأكل الدماغ.. وفيات بسبب عدوى جديدة ظهرت في الولايات المتحدة

تواصل- فريق التحرير:

تجري هيئة الصحة في ولاية فلوريدا الأمريكية، تحقيقا في وفاة شخص، مات متأثراً بإصابته بالأميبا الآكلة للدماغ.

وكانت السلطات الأمريكية، أعلنت الجمعة الماضية، وفاة شخص في ولاية فلوريدا، مرجحة أن الوفاة جاءت بعد غسل أنفه بماء الصنبور.

وذكرت شبكة بي بي سي البريطانية، أن المتحدث باسم وكالة الصحة الحكومية أوضح أن المسؤولين يعملون مع المرافق العامة المحلية لتحديد أي روابط محتملة واتخاذ الإجراءات التصحيحية.

الأخطر بعد كورونا:

وأصبحت الأميبا آكلة الدماغ المعروفة علمياً باسم “نايغليريا فوليري”، حالة جديدة تهدد العالم بعد وباء فيروس كورونا.

وأفادت وسائل إعلام أن الأسئلة كثرت حول ماهية الأميبا آكلة الدماغ، وكيفية انتقالها، وخطورة أعراضها.

ونوهت أنه بمجرد أن تبدأ الأعراض في الظهور، تحدث الوفاة عادة في غضون أسبوعين.

الأميبا آكلة الدماغ:

1-توجد أميبا “نايغليريا فوليري” في التربة والمياه العذبة الدافئة في جميع أنحاء العالم، حيث يعيش بحرية وتأكل البكتيريا.

2- تعيش عادة بشكل طبيعي في المياه العذبة الدافئة مثل حمامات السباحة والبحيرات والبرك.

3- كائن محب للحرارة وينمو بشكل أفضل في درجات الحرارة المرتفعة.

3- تحدث العدوى عادة عندما يذهب الناس للسباحة أو الغوص في “المياه العذبة الدافئة”، حيث تدخل الأميبا الجسم عن طريق الأنف، ثم تنتقل إلى الدماغ.

أعراض الإصابة:

يستغرق ظهور الأعراض من يوم إلى تسعة أيام، بعد تعرض الأنف للأميبا، حيث تشمل أعراض الإصابة:

-الصداع والحمى.

– الغثيان والقيء.

– فقدان الشهية .

– فقدان حاسة التذوق.

– تغير الحالة العقلية والغيبوبة.

-تشوش الرؤية.

كما تشمل الأعراض اللاحقة تيبس الرقبة والارتباك وقلة الانتباه وفقدان التوازن والنوبات والهلوسة.

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