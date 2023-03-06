بعد كارثة محطة الوقود.. عشرات المفقودين جراء انزلاق أرضي في إندونيسيا

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا، مقتل 11 شخصا، ونحو 50 مفقودا، بعد هطول أمطار غزيرة وانزلاق تربة في إحدى جزر الأرخبيل الإندونيسي النائية.

انقطاع الاتصالات

من جانبه، قال المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث في جزر رياو، إن شبكة الاتصالات في المنطقة المتضررة قطعت، ما يجعل من الصعب الحصول على أحدث المعلومات، موضحا أن: “الطقس لا يمكن توقعه، الرياح قوية والأمواج عالية حاليا”، حسب “الشرق الأوسط”.

وقال المسؤول إن الوصول إلى هذه الجزيرة النائية سيكون صعباً بالنسبة لرجال الإنقاذ. وتابع: “عادة تستغرق الرحلة 5 ساعات بالقارب السريع، بينما ستستخدم الإدارة الوطنية لإدارة الكوارث مروحية لتسريع العمليات اللوجيستية”.

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بالفيديو.. مصرع 14 وإجلاء الآلاف إثر حريق في محطة وقود بإندونيسيا

حريق ضخم بمحطة وقود

ويوم الجمعة الماضي، لقي ما لا يقل عن 14 شخص مصرعهم وأصيب آخرون، وذلك بعد نشوب حريق كبير في إحدى محطات الوقود بإندونيسيا.

وحسب وكالة رويترز، فقد اندلع حريق داخل محطة للوقود في إندونيسيا أسفر عن مصرع 14 أشخاص، وإصابة العشرات.

وكشفت وسائل إعلام إندونيسية، أن الحريق اندلع في مستودع للوقود في بلومبانج كوجا بجاكرتا الشمالية، وأجلت قوات الشرطة الإندونيسية الآلاف من السكان المجاورين لمحطة الوقود.