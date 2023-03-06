موت الفجأة .. وفاة مدافع كرة قدم شهير أثناء المباراة (فيديو)

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وثق مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي وفاة مفاجئة لمدافع شهير أثناء مبارة لكرة القدم في ساحل العاج.

مدافع منتخب ساحل العاج مصطفى سيلا:

وأكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي وفاة مدافع منتخب ساحل العاج مصطفى سيلا”، البالغ من العمر 21 عاما، جراء تعرضه لوعكة داخل الملعب خلال مباراة “راسينغ أبيدجان” أمام “سول أف سي”.

تأكيد الوفاة:

من جهته قدّم النادي تعازيه لأسرة اللاعب في بيان جاء فيه: ” تُوفي مدافعنا مصطفى سيلا هذه الأمسية، إثر وعكة صحية تعرض لها داخل الملعب خلال مباراة راسينغ أبيدجان أمام سول إف سي”.

بينما أوضح رئيس النادي لوغوسينا سيسيه لوكالة الصحافة الفرنسية: ” خلال نقله إلى المستشفى، توفي مصطفى. انضم إلى النادي في سبتمبر الماضي وكان يبلغ 21 عاماً”.

وتوج راسينغ أبيدجان الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى منذ موسم 2018 – 2019. بطلاً في عام 2020. علماً بأنه يحتل المركز السابع هذا الموسم.

وفاة حارس مرمى:

وفي وقت سابق تداول أيضا رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، واقعة نادرة الحدوث، توفي فيها حارس مرمى أثناء تصديه لركلة جزاء، حيث فاجأ الجميع بسقوطه المفاجيء على أرض الملعب.

وافت المنية حارس مرمى فريق فينكل سبورت البلجيكي أرنه إسبيل، على أرض الملعب، بعد تصديه لركلة جزاء في مشهد مؤثر، عن عمر ناهز 25 عاما.

وذكرت وسائل إعلام بلجيكية، أن إسبيل سقط على الأرض بشكل مفاجئ بعد ثوان من تصديه لركلة الجزاء، وسط حالة من الذهول بين الجميع داخل الملعب.

ولم تنجح محاولة أفراد الإسعاف الذين أسرعوا نحو الحارس لمحاولة إنقاذه باستخدام جهاز الصدمات الكهربائية، لكنه توفي بعد نقله للمستشفى.

وفاة مدافع منتخب ساحل العاج مصطفى سيلا 21 عاما جراء تعرضه لوعكة داخل الملعب خلال مباراة "راسينغ أبيدجان" أمام "سول أف سي" . pic.twitter.com/eYwqtwRjDF — عبدالرزاق المحسن (@Almuhsen80) March 6, 2023

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