مجددا.. حريق ضخم بالقرب من مرفأ بيروت

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اندلع حريق ضخم في أحد الأبراج المطلة على مرفأ بيروت، بالعاصمة اللبنانية، كما أظهر مقطع فيديو متداول.

وتصاعدت ألسنة اللهب والدخان الأسود الكثيف من أعلى المبنى الشاهق المطل على المرفأ، وتواجدت سيارات الإطفاء، في محيط المبنى الذي تعرض للحريق.

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وقفة احتجاجية

وفي فبراير الماضي، نظم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، وقفة احتجاجية، للمطالبة بحق الضحايا الذين راحوا نتيجة الانفجار، ومعرفة أسبابه، والجهات التي تقف وراءه.

توجيه النقد للنائب العام

وأصدرت جمعية أهالي الضحايا، بيانا، قالت فيه: “أيها القاضي غسان عويدات، أيّهم أنت من بين هؤلاء بعد قراراتك بإطلاق سراح الموقوفين دون الاطلاع على سير التحقيقات، والسماح للموقوف محمد العوف الهروب من وجه العدالة إلى أمريكا”.

نحن لك بالمرصاد

ووجه البيان رسالة شديدة اللهجة إلى وزير العدل، وقال: “نود أن نذكر وزير العدل هنري خوري بمحاولتهِ لِطمس التحقيقات وخلق قاض رديف أو قاض منتدب، وقد أبدعتم بالتسميات، لكنها باءت بالفشل، لأننا لك بالمرصاد، فسعيك بات مفضوحًا، خاصة مع تصرّفاتك الميلشياويّة مع نواب الشعب في مكتبك، فطلبك غير قانوني مع وجود قاضي التحقيق طارق البيطار”.

إعادة فتح التحقيق

وأدرج البيطار، بعد قرار إعادة فتح التحقيق، النائب العام، غسان عويدات، و3 قضاة آخرين، على قائمة المدعى عليهم لاستجوابهم الشهر الجاري.