مساند يوضح آلية احتساب راتب العاملة المنزلية من سريلانكا

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت منصة مساند المخصصة لخدمات العمالة المنزلية في المملكة، آلية احتساب راتب العاملة المنزلية من سريلانكا.

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب منصة “مساند”، في “تويتر”، ردا على سؤال مغرد استفسر بشأن راتب العاملة السريلانكية وتكاليف الاستقدام، ورسوم التأشيرة.

وأجابت منصة أبشر بقولها “أهلا بك، بخصوص استفسارك أجر العمالة المنزلية يتم بالإتفاق بين العامل المنزلي و صاحب العمل مع مكتب الإستقدام و وتكلفة الإستقدام من سيريلانكا 15.000 ريال غير شامل قيمة الضريبة المضافة”.

اقرأ أيضا:

بعد انتشار الظاهرة.. 4 طرق لتجنب هروب العمالة المنزلية قبل رمضان

وفي وقت سابق، أوضحت منصة مساند المخصصة لخدمات العمالة المنزلية في المملكة الدول المسموح باستقدام العمالة منها وأسعار الاستقدام.

دول استقدام العمالة والأسعار

وتشمل رسوم الاستقدام والدول المسموح بالاستقدام منها كالتالي:

– بوروندي 7500 ريال

– أوغندا 9500 ريال

– تايلاند 10 آلاف ريال

كينيا 10870 ريال

بنجلاديش 13 ألف ريال

سيرلانكا 15 ألف ريال

الفلبين 17288 ريال

فتح باب الاستقدام من بوروندي

وفي وقت اسبق، أكدت وزارة الموارد البشرية استمرارها بالتنوع في ما يخص الاستقدام من دول عدة، آخرها جمهورية بوروندي، لتصبح الدولة السابعة في الحد الأعلى لاستقدام العمالة المنزلية.

اقرأ أيضًا:

تيمنًا بخادمة أزواج النبي ﷺ .. إنشاء بوابة “بريرة” لاستقدام العمالة المنزلية بالكويت

حوكمة أسعار سوق الاستقدام

وأشارت إلى أنها عكفت على دراسة كافة جوانب تكاليف الاستقدام بشكل دقيق لكل دولة، لتخلص إلى تنظيم الإجراءات وحوكمة الأسعار في سوق الاستقدام.

اقرأ أيضًا:

تعرف على خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية إلكترونيا من خلال منصة أبشر

الحد الأعلى للعاملة من بوروندي

وأضافت الموارد، أن خيار الاستقدام من جمهورية بوروندي، جاء استناداً إلى قرارها السابق بإلزام جميع المنشآت التي تقدم خدمة التوسط في استقدام العمالة المنزلية بعدم تجاوز السقف الأعلى للتكاليف المحددة.

علماً بأن الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من بوروندي بلغ 7.500 ريال، دون أن يشمل السعر قيمة الضريبة المضافة.

ويُعد القرار استمراراً لعمل الوزارة بتنظيم الإجراءات وحوكمة الأسعار في سوق الاستقدام وضبطها ومتابعة تنفيذها بما يضمن جودة الخدمات المقدمة.

اقرأ أيضًا:

أسباب هروب العمالة المنزلية قبل رمضان المبارك (فيديو)

العقوبات لمن يتجاوز سقف الأسعار

ويأتي القرار في إطار سعي الوزارة إلى تطوير كافة الخدمات، وتحسين بيئة سوق العمل وتعزيز جاذبيته، وجعله مواكباً لأسواق العمل العالمية.

كما تحرص الوزارة على مراجعة التكاليف والخدمات المقدمة والأنظمة وفقاً للمتغيرات الاقتصادية، وبما يتناسب معها.

وأكدت لجميع المتعاملين على ضرورة التقيد بعدم تجاوز سقف الأسعار المعلن عنه لتجنب العقوبات المنصوص عليها عند مخالفة لائحة نشاط قواعد الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، إذ ستتابع تنفيذ ذلك عبر منصة “مساند”.

اقرأ أيضا:

مع اقتراب رمضان.. تعرف على الدول المسموح باستقدام العمالة المنزلية منها والأسعار المحددة