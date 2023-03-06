بعد الزلزال المدمر.. عاصفة تقتلع المظلات وأسقف المحلات بمدينة تركية (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

تمر تركيا بعدد من الكوارث منذ أن ضربها الزلزال المدمر في السادس من فبراير الماضي.

ورغم ما تعيشه من آثار خلفها الزلزال، فقد تعرضت إحدى المدن التركية لعاصفة شديدة.

عاصفة شديدة في تركيا:

ونشرت صحيفة ” يني شفق” التركية مقطع فيديو لعاصفة شديدة ضربت مدينة “بودروم” بولاية موغلا التركية، مخلفةً بعض الأضرار المادية، حيث تطايرت مظلات وأسقف بعض المحلات التجارية.

ويظهر الفيديو العاصفة التي تسببت في ارتفاع لأمواج البحر ، حيث تعدت آثارها إلى البر متسببة في اضرار بالمحلات التجارية القريبة من الشاطيء، وهلع بين المرتادين.

عواصف غير مسبوقة:

من ناحية أخرى أعلنت وكالة خدمة الطقس الوطنية الأمريكية، أن عاصفة هائلة ستؤثر على 48 ولاية بطقس شتوي وعواصف رعدية شديدة.

وحذرت الوكالة من مخاطر هائلة من الطقس، حيث ستشهد الولايات درجات حرارة شديدة الانخفاض بشكل ملحوظ، ما يهدد 75 مليون نسمة من السكان الولايات المتحدة الأمريكية.

تساقط كميات من الأمطار والثلوج

وأوضحت حسب “روسيا اليوم”، أن ولاية كاليفورنيا من المتوقع أن تشهد تساقط الأمطار والثلوج، كما ستشهد بعض الولايات “حدثا نادرا” يتخلله تساقط الثلوج على مستويات منخفضة.

موجة هواء قطبية شمالية شديدة البرودة

وأضافت أن موجة هواء قطبية شمالية شديدة البرودة قادمة من كندا تتجه جنوبا، حيث ستنخفض درجات الحرارة في ولاية مونتانا ووايومنج، ليستقر الطقس الباردة لفترة طويلة في ولاية كاليفورنيا.

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