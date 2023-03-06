الإثنين، ١٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
هل إخوة يوسف هم الأسباط.. تعرف على الإجابة
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هل إخوة يوسف هم الأسباط.. تعرف على الإجابة

هل إخوة يوسف هم الأسباط.. تعرف على الإجابة

هل إخوة يوسف هم الأسباط.. تعرف على الإجابة
٠٦:٥٠:١٦ م، الإثنين، ١٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أجاب أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان، عن سؤال قال: “هل إخوة يوسف هم الأسباط؟”.

ليسوا أنبياء

وأوضح الخثلان، في محاضرة صوتية بعنوان “تأملات في قصة يوسف عليه السلام” أن إخوة يوسف ليسوا هم الأسباط، كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير -رحمه الله- في تفسيره، وغيره، وأنهم كذلك ليسوا أنبياء.

كما يوجد في بعض الكتب، لأن فعلتهم هذه لا تليق، ولا يوجد أنبياء يقدمون على قتل أخيهم.

وشرح الخثلان أن الأسباط هم من أنبياء بني إسرائيل، وليسوا إخوة نبي الله يوسف عليه السلام

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الدروس المستفادة

وفي سياق متصل، أشار الخثلان إلى أن من الدروس المستفادة من قصة نبي الله يوسف ﷺ حقارة الدنيا، وإلا فأن يوسف هو كريم أبناء كرام، وهو نبي وأبوه وجده أنبياء، ومع كل ذلك فقد ألقي في الجب، واسترق وبيع عبدا، وسجن، وهذا يدل على حقارة الدنيا، وأنها لا تستحق من الإنسان كل هذا العناء والنصب في جمعها وتحصيلها.

لذلك ينبغي على المسلم، كما أورد الخثلان، أن يتزود بزاد التقوى، والعمل الصالح، فإن هذا هو الكنز الذي يحوزه المسلم حيا وميتا، وإلا فإن الدنيا هي متاع الغرور.

الكلمات الدلالية:
أنبياء بني إسرائيل إخوة يوسف الأسباط الشيخ سعد الخثلان سيدنا يوسف فتاوى دينية

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