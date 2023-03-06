مستشفى قوى الأمن يعلن عن وظائف إدارية بالرياض

أعلن مستشفى قوى الأمن توفر وظيفة إدارية لحملة (الدبلوم) فأعلى بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

– سكرتير تنفيذي.

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1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.2- درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص (إدارة المستشفيات، السكرتارية التنفيذية، اللغة الإنجليزية، الإدارة المكتبية، إدارة الأعمال، الإدارة العامة) أو ما يعادلها.

3- لا تشترط خبرة لحملة دبلوم السكرتارية أو خبرة لا تقل عن سنتين لحملة الدبلوم في التخصصات الأخرى أو خبرة لا تقل عن سنة لحملة البكالوريوس.

4- معرفة التعامل مع المعدات المكتبية.

5- إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج مايكروسوفت (أوفيس).

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1444/08/14هـ الموافق 2023/03/06م.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية التفاصيل والشروط وللتقديم من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا“.

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