مستشفى قوى الأمن يعلن عن وظائف إدارية بالرياض
تواصل – فريق التحرير:
أعلن مستشفى قوى الأمن توفر وظيفة إدارية لحملة (الدبلوم) فأعلى بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
– سكرتير تنفيذي.
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الشروط المطلوبة:
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.2- درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص (إدارة المستشفيات، السكرتارية التنفيذية، اللغة الإنجليزية، الإدارة المكتبية، إدارة الأعمال، الإدارة العامة) أو ما يعادلها.
3- لا تشترط خبرة لحملة دبلوم السكرتارية أو خبرة لا تقل عن سنتين لحملة الدبلوم في التخصصات الأخرى أو خبرة لا تقل عن سنة لحملة البكالوريوس.
4- معرفة التعامل مع المعدات المكتبية.
5- إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج مايكروسوفت (أوفيس).
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1444/08/14هـ الموافق 2023/03/06م.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية التفاصيل والشروط وللتقديم من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا“.
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