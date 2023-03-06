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أشعلو النار في المناطق المحمية.. ضبط 13 مخالفا لنظام البيئة

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أشعلو النار في المناطق المحمية.. ضبط 13 مخالفا لنظام البيئة

أشعلو النار في المناطق المحمية.. ضبط 13 مخالفا لنظام البيئة

أشعلو النار في المناطق المحمية.. ضبط 13 مخالفا لنظام البيئة
٠٦:٣٦:٣١ م، الإثنين، ١٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، اليوم الاثنين، 13 مخالفًا لنظام البيئة، منهم 7 مواطنين، ومقيمان من الجنسية النيجيرية، ومقيم من الجنسية السورية، ومقيم من الجنسية الأردنية، ومقيم من الجنسية الفلبينية، ومقيم من الجنسية السودانية.

أراضي الغطاء النباتي

وقام المضبوطون بإشعال النار في المناطق المحمية وأراضي الغطاء النباتي، في محمية الملك عبدالعزيز الملكية ومحمية الملك سلمان الملكية ومحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومتنزه السودة.

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تطبيق الإجراءات

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدًا أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية غرامة تصل إلى (20,000) ريال، وفي أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (3000) ريال.

الإبلاغ عن الاعتداءات

وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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