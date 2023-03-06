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توجيه عاجل من “الزكاة” للمنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع

توجيه عاجل من “الزكاة” للمنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع

توجيه عاجل من “الزكاة” للمنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع
٠٦:١٧:٣٢ م، الإثنين، ١٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر فبراير الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه الثاني عشر من شهر مارس الجاري.

وحثّت الهيئة المنشآت على المسارعة بتقديم إقراراتها الضريبية عبر موقعها الإلكتروني (zatca.gov.sa)، وذلك تجنبًا لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.

أرقام التواصل

ودعت “الزكاة والضريبة والجمارك” المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على تويتر(@Zatca_Care)، أو البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa)، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الإلكتروني (zatca.gov.sa).

ضريبة الاستقطاع

وتُعد ضريبة الاستقطاع من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة التي تُستقطَع من إجمالي دخل المنشأة غير المقيمة في المملكة، نظير خدمات تقدمها داخل المملكة، وذلك وفقًا للنسب المحددة في المادة الثالثة والستين من لائحة نظام ضريبة الدخل.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الجمارك الضريبة والجمارك ضريبة الاستقطاع

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