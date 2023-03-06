لحظة صعبة.. سقوط السنابي “بسام الفيفي” من فوق صهوة حصان بالأحساء (فيديو متداول)

تواصل- فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة صعبة مرّ بها السنابي ” بسام الفيفي”.

سقوط السنابي بسام الفيفي:

ويظهر الفيديو الذي نشره حساب ” جازان الآن” لحظة تجول الفيفي ممتطيا جوادا لكن سقط بطريقة مفاجئة.

كما أظهر الفيديو سقوط السنابي بالقرب من صخرة، ما يكشف أن عملية السقوط كانت لحظة صعبة في حياته.

ومن المعروف أن السنابي بسام الفيفي منظم رحلات ومهتم بالسياحة الريفية وصناعة التجربة في جازان.

حصان ينقذ صاحبه:

وفي وقت سابق تم تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر الحصان الأصيل وقد اخترق النيران التي أحاطت المكان من كل جانب، وبكل شجاعة وبسالة استطاع الوصول إلى عائلته بالجانب الآخر من النيران، ليخرج بهم سالمين جميعا.

ويذكرنا عمل هذا الحصان الأصيل، بحديث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الذي زكّى فيه هذا المخلوق الجميل فقال: “الخيلُ معقودٌ في نواصيها الخيرُ والنَّيلُ إلى يومِ القيامةِ وأهلُها مُعانون عليها فامسَحوا بنواصيِها وادعوا لها بالبركةِ وقلِّدوها ولا تُقلِّدوا الأوتارَ”.

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