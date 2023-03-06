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حيوان مفترس يركض طليقا في عاصمة عربية (فيديو)
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حيوان مفترس يركض طليقا في عاصمة عربية (فيديو)

حيوان مفترس يركض طليقا في عاصمة عربية (فيديو)

حيوان مفترس يركض طليقا في عاصمة عربية (فيديو)
٠٦:٣٨:١٣ م، الإثنين، ١٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

رصدت مقاطع فيديو، تجول وركض حيوان مفترس في مدينة مسقط، عاصمة سلطنة عمان، كما حذرت العديد من الحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من أنه قد يكون هرب من مالكه أو من أحد أماكن عرض الحيوانات.

أنباء متداولة

ووثقت الفيديوهات عبر “تويتر”، ظهور فهد يركض طليقا في شوارع العاصمة العمانية مسقط، فيما نشرت صحف عمانية، أنباء ظهور حيوان الفهد على كورنيش مطرح، ومرة أخرى في شارع السلطان قابوس، وتحديدًا أمام دار الأوبرا السلطانية.

التأكد من صحة الخبر

وحسب “الرؤية”، لم يتسن التأكد من صحة الفيديو، فيما قال مصدر بهيئة البيئة: إنه لم يتم التحقق من صحة الفيديو، مضيفًا أنه جارٍ العمل على التأكد من مصداقية الأمر، والبحث في كيفية تواجد هذا الحيوان في الشوارع.

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محمية إفريقية

وفي وقت سابق، أنقذت عناية الله، طفلاً يبلغ من العمر 4 سنوات من الموت بعد أن قضى 5 أيام تائهًا في محمية إفريقية للحياة البرية، تعج بالحيوانات المفترسة القاتلة.

وبمساعدة الطيار رون كار هارتلي، الذي يعمل مع برنامج «شلدريك ترست» لإنقاذ الأفيال وإعادة تأهيلها في الحياة البرية، تم العثور على الطفل.

الكلمات الدلالية:
حيوان مفترس سلطنة عمان فهد يركض طليقا مدينة مسقط

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