الإثنين، ١٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
مدني تبوك يسيطر على حريق واسع بمستودع لتخزين الأثاث
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مدني تبوك يسيطر على حريق واسع بمستودع لتخزين الأثاث

مدني تبوك يسيطر على حريق واسع بمستودع لتخزين الأثاث

مدني تبوك يسيطر على حريق واسع بمستودع لتخزين الأثاث
٠٥:٤٨:٥٥ م، الإثنين، ١٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تمكن الدفاع المدني، اليوم الإثنين، من إخماد حريق اندلع بأحد مستودعات تخزين الأثاث المستعمل، خارج النطاق العمراني لمدينة تبوك.

لا إصابات

وشارك الحساب الرسمي لـ”الدفاع المدني” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورا، تظهر تعامل فريق الدفاع المدني مع الحادث باستخدام المعدات والآليات، فيما لم ينتج عن الحادث وقوع أية إصابات.

 

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تابع لأحد المصانع

وبالأمس، باشر الدفاع المدني بمنطقة الرياض، حريقا اندلع في أجزاء من مستودع، تابع لأحد المصانع بمركز ملهم، في حريملاء وتمكن من إخماد الحريق -بحمد الله-.

إجراءات سلامة المنشآت

وكانت مديرية الدفاع المدني أصدرت تنبهًا هامًا بشأن ضرورة التقيد بإجراءات السلامة في المنشأة، من أجل حماية الجميع.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنه من أجل الحافظ على سلامة الجميع يجب التقيد بإجراءات السلامة في المنشأت، مبينًا الآتي:

1 – جهة الرصد، مفتش السلامة.

2 – موقع المخالفة، منطقة الرياض.

3 – نوع المخالفة، وجود عوائق أمام صندوق الحريق.

في الوقت نفسه، أصدر الدفاع المدني، تحذيرًا بناء على تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد من فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقتي حائل والشرقية.

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