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مختص: الخلطات الشعبية تسبب أضراراً كارثية على الصحة
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مختص: الخلطات الشعبية تسبب أضراراً كارثية على الصحة

مختص: الخلطات الشعبية تسبب أضراراً كارثية على الصحة

مختص: الخلطات الشعبية تسبب أضراراً كارثية على الصحة
٠٥:٤٦:٤٥ م، الإثنين، ١٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذر المختص في مكافحة الغش وتوعية المستهلك، سعد الشهـري، من خطورة الخلطات الشعبية المستخدمة في علاج بعض الأمراض.

الخلطات الشعبية ليست آمنة

وقال الشهري، في تصريحات لقناة “الإخبارية”، إن هذه الأنواع من الخلطات ليست آمنة، وتصل أضرارها إلى الوفاة.

وتابع :”الخلطات الشعبية يتعامل معها الناس بكثرة، ويعتقدون أنها أفضل من الدواء، لكن من يصنعونها غير مختصين وغير ملمين أومطلعين على أساسيات تحضير الدواء”.

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خطورة خلط الأدوية

ولفت الشهري إلى أن الكثير من الناس يعتقدون أن الخلطة الشعبية عندما تأتي عن طريق عطارة أو محل مختص في هذه المواد، تكون نافعة ومجدية، رغم أنها في كثير في الأحيان أدت إلى أمراض كارثية قد تصل إلى الوفاة، مشدداً على أن هذه الخلطات ليست آمنة في كل الأحوال.

في سياق متصل، حذر سعد الشهري من خطورة خلط بعض الأدوية ببعضها البعض لعلاج بعض الأمراض مثل حب الشباب، موضحا إمكانية تعارض هذه الأدوية، ما يتطلب عدم أخذها مع بعضها البعض.

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