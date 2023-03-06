بعد نجاحه في اختبارات الطب.. طرق الجامعات لمنع الغش باستخدام “تشات جي بي تي”

بعد أن برزت مخاوف من استغلال الروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مثل “تشات جي بي تي”، ظهرت مخاوف من إمكانية استغلاله في عمليات الغش أثناء الامتحانات، وهو ما قد يمثل مشكلة للمؤسسات الأكاديمية حول العالم.

وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن جامعات عدة في المملكة المتحدة تبنت فكرة إخضاع الطلبة لفحص شفوي بشأن الموضوعات التي يدرسونها، في حال ثارت شكوك حول لجوئهم إلى الغش باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي مثل مثل “تشات جي بي تي”.

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وقالت إن الجامعات أضحت تكافح لمواجهة تنامي قدرات أدوات الذكاء الاصطناعي إلى حد كتابة إجابات ذات جودة تكفي للنجاح في الاختبارات.

طرق الجامعة لمنع الغش

وسعت بعض الجامعات إلى حظر هذه الأدوات أو تقييد استخدامها أو حتى اعتبارها مخالفة أكاديمية، في حين وجدت جامعات أخرى أنه في حال كان هناك ارتياب حول صدق عمل الطالب، سيتم إخضاعه إلى اختبار شفوي بشأن هذا العمل، بحسب ما أورد موقع “سكاي نيوز عربية”.

وأبلغت إدارة كلية لندن الجامعية طلبتها أنه عندما يكون هناك اشتباه بوجود سوء استخدام للذكاء الاصطناعي، فسيكون بوسع الطاقم الأكاديمي استخدام الاختبار الشفوي للتأكد من أن الإجابات تعود بالفعل إلى الطلبة.

وفي حال فشل الطالب في الاختبار، فسيم إحالته إلى لجنة مخالفات أكاديمية ستبت في أمره، وقد تصل العقوبات إلى حد الفصل من الجامعة.

كما خولت إن جامعات أخرى في بريطانيا مثل باث، ودرم، وجامعة الملكة طواقهما الأكاديمية حق استخدام الاختبار الشفوي. لكن يبدو أن هذا الإجراء لن يلقى شعبية بين الطلبة، خاصة أن الأبحاث تظهر أن الاختبارات الشفوية مثيرة للأعصاب.

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نجاح تشات “جي بي تي” في اختبارات الطب

وكانت دراسة علمية كشفت أن “تشات جي.بي.تي”، يستطيع التعامل مع الاختبارات الأكاديمية لطلبة دراسة الطب، بعدما نجح في تحقيق نقاط مطلوبة في ثلاثة أجزاء نظرية من امتحان طلبة الطب في الولايات المتحدة.

واستخدم الباحثون أثناء الدراسة 350 سؤالاً من الأسئلة الخاصة بامتحان الترخيص الطبي الأمريكي في الصيف الماضي.

وبعد استبعاد الإجابات الغامضة، وجد الباحثون أن إجابات “شات جي.بي.تي” الصحيحة في الوقت المخصص لكل سؤال تراوحت بين 52.4% و75% من الأسئلة، كما تباينت الإجابات بحسب جزء الامتحان ونوع المهمة المطلوبة من الدارس.