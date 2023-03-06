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برعاية ولي العهد.. أمير الرياض يُكرم كبار المتبرعين لمنصة إحسان غدا
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برعاية ولي العهد.. أمير الرياض يُكرم كبار المتبرعين لمنصة إحسان غدا

برعاية ولي العهد.. أمير الرياض يُكرم كبار المتبرعين لمنصة إحسان غدا

برعاية ولي العهد.. أمير الرياض يُكرم كبار المتبرعين لمنصة إحسان غدا
٠٥:٠١:٢٦ م، الإثنين، ١٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يُكرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، كبار المانحين والمتبرعين عبر المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان”، غدا الثلاثاء.

ومن المقرر أن يتم ذلك في حفل التكريم السنوي الثاني الذي تنظمه “إحسان”  في العاصمة الرياض.

جاء ذلك تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”.

التبرعات الخيرة

وتسعى منصة ” إحسان” لتقدير إسهامات أهل الخير بالمملكة وذلك في إطار ما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من دعم للعمل الخيري، كما سيتم استعراض أثر هذه التبرعات الخيّرة التي وصل نفعها إلى أكثر من 4.8 ملايين مستفيد ومستفيدة في أنحاء المملكة.

ومن المقرّر أن يتم خلال الحفل إطلاق خدمات نوعية لتسهيل وصول تبرعات كبار المحسنين إلى الفرص المستحقة، وتمكينهم من توزيع التبرعات على عدة فرص خيرية وفقاً لاختيارهم، كما ستتم الإشارة إلى التحسينات والتحديثات التي تم تطبيقها على المنصة بهدف تقديم تجربة التبرع الأسهل والأسرع للمستخدمين.

يُذكر أن المنصة تحرص منذ انطلاقها على تفعيل المبادرات التي تحفز المسؤولية الاجتماعية، وتجديد الخدمات والبرامج على امتداد العام، بما يعود بالنفع على الفئات المستفيدة في المجالات الخيرية كافة (الاجتماعية، والتعليمية، والصحية، والسكنية، والغذائية، والإغاثية، وغيرها)؛ الأمر الذي أوصل إجمالي تبرعات المنصة إلى رقم استثنائي بلغ أكثر من 3 مليارات ريال.

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الكلمات الدلالية:
إحسان متبرعين ولي العهد

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