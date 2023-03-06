مشهد رائع.. الأرض تكتسي بالبياض شمال محافظة العلا بالمدينة

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نتيجة تساقط حبات البرد وبعض الثلوج اليوم الاثنين، اكتست الأرض بالبياض شمال محافظة العلا بمنطقة المدينة المنورة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف كست الثلوج وحبات البرد صحراء ووديان وشوارع محافظة العلا وسط أجواء شتوية باردة وانخفاض درجات الحرارة.

وسط أجواء متقلبة، تشهد منطقة حائل شمال المملكة لتساقط الأمطار وجريان السيول مع حالة من البروق والرعود.

وفي مشهد رائع هطلت الأمطار والثلوج على مرتفعات حائل، وتبوك والحدود الشمالية والعلا، حيث جرت السيول في الأودية متدفقة كالأنهار.

أمطار غزيرة على حائل حتى الـ 12 صباحًا

وأصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تنبيهًا بناء على توقعات المركز الوطني للأرصاد من أمطار على حائل، محذرة من استمرار فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل حتى الساعة 12 صباحًا.

الارض تكتسي بالبياض شمال العلا السعودية pic.twitter.com/MK8jJuPlj9 — بوابة بحر عمان للطقس (@Om_SeaGateWeath) March 6, 2023

وكان مركز الأرصاد قد نبه عن تساقط أمطار رعدية على مناطق مختلفة من المملكة، مع انخفاض درجات الحرارة على المدينة والحدود الشمالية وحائل.

الأرصاد يحذر من أمطار على حائل ومكة والمدينة

كما نبه المركز من أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة حائل ومكة والمدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي بدر وينبع، مشيرًا إلى أن الحالة مستمرة حتى الساعة العاشرة صباحًا.

أمطار رعدية ورياح نشطة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

الحالة المطرية المتوقعة تمتد إلى هذه المناطق

وبين أن الحالة تمتد إلى أجزاء من مناطق تبوك، القصيم وحائل وأجزاء من الحدود الشمالية “رفحاء”، وكذلك الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية “حفر الباطن”، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

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