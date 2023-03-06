بعد تأييد حكم “القتل تعزيرًا”… تطورات قانونية جديدة في قضية بندر القرهدي

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بعد أن أيدت محكمة استئناف جدة اليوم الإثنين، الحكم الصادر بحق المتهم في قضية المغدور، بندر القرهدي، “بالقتل تعزيرًا”، ثارت تساؤلات حول الخطوات المرتقبة في القضية.

وكان المتهم استأنف على الحكم الذي نطقت به المحكمة الجزائية بجدة، بعد أن أبدت إصرارها على قتـل المدعى عليه “تعزيرًا”، في جلسةٍ عاصفة الأربعاء الماضي؛ وذلك لشناعة وبشاعة الجريمة، التي ارتكبها المتهم بحق القتيل.

ودفع المتهم بانتفاء القصد الجرمي، وأنه غير قاصد للقتـل، متحججًا بأنه يحق لأي متهم تقديم الاعتراض، ولمحكمة الاستئناف الرد إما بتأييد الحكم أو نقضه.

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خطوات المحاكمة

وكشف الشيخ الدكتور يوسف غرم الله الغامدي، قاضي المحكمة الجزائية بجدة سابقًا لصحيفة “عكاظ” في تصريحات سابقة، عن الخطوات المتبعة في نظر قضايا القتل على النحو التالي:

-تتولى دائرة القصاص والحدود المكونة من 3 قضاة بالمحاكم الجزائية إصدار الحكم في قضايا القتل والإتلاف.

-يمنح المحكوم حق الاستئناف والاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف الجزائي خلال 30 يومًا.

-تتولى دائرة من 5 قضاة استئناف بالمحكمة تدقيق ومراجعة الحكم ولها تأييد الحكم أو تغييره.

-عقب ذلك يمنح مجددًا المتهم حق الاستئناف على الحكم أمام المحكمة العليا.

-تتولى دائرة جزائية متخصصة من 5 قضاة في المحكمة العليا تدقيق ومراجعة الحكم كضمانة أخرى.

-يحق أيضًا للمحكمة العليا إما تأييد الحكم باكتسابه القطعية، ومن ثم يحال للجهات العليا لإنفاذ ما تقرر شرعًا، ولها أيضًا، أي المحكمة العليا، التوجيه حيال الحكم بنقضه أو استكمال ما يلزم حياله.

-في كل الأحوال تتولى المحكمة العليا مراجعة جميع أحكام القتل، حتى لو لم يعترض المحكوم عليه.

-في حالة الموافقة على الحكم يرفع للمقام السامي لإقراره وتنفيذ ما تقرر شرعًا.

وأوضح قاضي المحكمة الجزائية بجدة سابقًا، أن المحكوم عليه بالقتل قصاصًا لا أحد يملك العفو عنه سوى ورثة الدم، والمحكوم عليه بالقتل تعزيراً فلا أحد يملك العفو عنه سوى ولي الأمر، أما المحكوم عليه بالقتل حداً فلا يملك أحد العفو عنه كون عقوبة حدية مقدرة شرعًا.

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