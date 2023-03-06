سوق الأسهم يغلق مرتفعا اليوم.. والتداولات 4.2 مليارات ريال

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أغلق مؤشر الأسهم الرئيس اليوم مرتفعا 36.70 نقطة ليقفل عند مستوى 10447.96 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.2 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء لسوق الأسهم – 168 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 113 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 89 شركة على تراجع.

الأكثر ارتفاعا

وكانت أسهم شركات: ثمار، وعذيب للاتصالات، والوطنية للتعليم، وعلم، وحلواني إخواني، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: بوان، ونقي، وسلوشنز، وزين السعودية، ومبكو، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 10.00 % و 3.02 %.

فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، ودار الأركان، وزين السعودية، والإنماء، والأهلي الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: أمريكانا، والراجحي، وسابك للمغذيات الزراعية، والأهلي، وعذيب للاتصالات، الأكثر نشاطًا في القيمة.

الأسهم الموازية

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 60.08 نقطة ليقفل عند مستوى 18899.29 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 19.4 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 380 ألفاً.

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