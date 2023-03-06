الإثنين، ١٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
برعاية ولي العهد.. أمير الرياض يُكرم كبار المتبرعين لمنصة إحسان غدا
بعد نجاحه في اختبارات الطب.. طرق الجامعات لمنع الغش باستخدام “تشات جي بي تي”
مشهد رائع.. الأرض تكتسي بالبياض شمال محافظة العلا بالمدينة
بعد تأييد حكم “القتل تعزيرًا”… تطورات قانونية جديدة في قضية بندر القرهدي
سوق الأسهم يغلق مرتفعا اليوم.. والتداولات 4.2 مليارات ريال
“التعليم”: الفصل الدراسي الثالث يتضمن 14 أسبوعًا ويتخلله هذه الإجازات

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

سوق الأسهم يغلق مرتفعا اليوم.. والتداولات 4.2 مليارات ريال

سوق الأسهم يغلق مرتفعا اليوم.. والتداولات 4.2 مليارات ريال

سوق الأسهم يغلق مرتفعا اليوم.. والتداولات 4.2 مليارات ريال
٠٤:٢٩:٠٦ م، الإثنين، ١٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيس اليوم مرتفعا 36.70 نقطة ليقفل عند مستوى 10447.96 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.2 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء لسوق الأسهم – 168 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 113 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 89 شركة على تراجع.

الأكثر ارتفاعا

وكانت أسهم شركات: ثمار، وعذيب للاتصالات، والوطنية للتعليم، وعلم، وحلواني إخواني، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: بوان، ونقي، وسلوشنز، وزين السعودية، ومبكو، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 10.00 % و 3.02 %.

فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، ودار الأركان، وزين السعودية، والإنماء، والأهلي الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: أمريكانا، والراجحي، وسابك للمغذيات الزراعية، والأهلي، وعذيب للاتصالات، الأكثر نشاطًا في القيمة.

الأسهم الموازية

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 60.08 نقطة ليقفل عند مستوى 18899.29 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 19.4 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 380 ألفاً.

اقرأ أيضا:

سوق الأسهم يسجل أدنى إغلاق منذ ديسمبر.. والتداولات تبلغ 2.8 مليار ريال

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الأسهم السعودية المتراجعة المملكة سوق سوق الأسهم

مواد ذات صلة

المزيد
متى تُفرض غرامة تأخير تجديد هوية مقيم؟.. «الجوازات» تجيب

متى تُفرض غرامة تأخير تجديد هوية مقيم؟.. «الجوازات» تجيب

٠٣:٣٠ م، الثلاثاء، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢
«العفو الدولية» تكشف عدد قتلى الأطفال على يد النظام الإيراني

«العفو الدولية» تكشف عدد قتلى الأطفال على يد النظام الإيراني

٠٣:٠٤ م، الجمعة، ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢
بوتين ليس الأول.. هتلر عرف قيمة أوكرانيا قبل 80 عامًا

بوتين ليس الأول.. هتلر عرف قيمة أوكرانيا قبل 80 عامًا

٠٢:٣٣ م، الأحد، ٢٤ يوليو ٢٠٢٢
عائلة السجين «خالد الدوسري» تناشد خادم الحرمين التدخل لنقله إلى المملكة

عائلة السجين «خالد الدوسري» تناشد خادم الحرمين التدخل لنقله إلى المملكة

٠٩:٤٦ م، السبت، ١٦ أبريل ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *