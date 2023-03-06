سنة النبي في تناول التمور.. هذا ما أكدته خبيرة روسية

تواصل – وكالات:

صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يفطر على الرطب أو على التمر إن لم يجد الرطب، وكان يحب الفطر على ثلاث تمرات.

وفي سنن أبي داود والترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسا حسوات من ماء”.

وقد ثبت أنه كان صلى الله عليه وسلم يعيش على التمر واللبن لأسابيع، مما يدلل على فائدته الكبيرة كمصدر للطاقة.

وكشفت خبيرة التغذية الروسية الدكتورة أنجليكا دوفال، أن أفضل وقت لتناول التمور يكون في أول النهار وبعدد 3 إلى 4 حبات.

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التمر غني بالألياف الغذائية

وأضافت أن “التمور مادة مفيدة لكن هذا يعتمد على كميتها ونوعيتها، لذلك توضح كيفية اختيار التمور وتناولها. فالتمور غنية بالألياف الغذائية التي تفيد الأمعاء وميكروبيومها، كما أنها تحسن النوم وحالة الجلد”.

وأوضحت أن “التمور تحتوي على نسبة عالية من السيليكون الذي يحفز عملية إنتاج الكولاجين الضروري للبشرة”.

“كما تحتوي أيضًا على نسبة جيدة من الكروم الذي يعزز وظيفة الأنسولين وينظم مستوى الجلوكوز في الدم، إضافة إلى احتوائها على حمض التريبتوفان الأميني الذي يؤثر إيجابياً في المزاج وهو مفيد لمن يعاني من مشكلات في النوم”، وفق ما نقلت وكالة أنباء “نوفوستي” الروسية.

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التمر مصدر مهم للطاقة

ووفقًا للخبيرة الروسية فإن “احتواء التمور على سعرات حرارية عالية يجعلها مصدرًا مهما للطاقة، لكن زيادتها في النظام الغذائي تؤدي إلى زيادة الوزن، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من السكر، لذلك يمكن في ظروف معينة أن تعقد عمل الجهاز الهضمي”.

وبينت أنه “من الأفضل تناول التمور لوحدها أو مع الفواكه والخضروات لكي تهضم بصورة طبيعية ولا تبقى في أي جزء من أجزاء الجهاز الهضمي ولا تسبب تكوّن الغازات”.

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وتابعت “لذلك أنصح بتناول 3-4 حبات من التمر يوميا ومن الأفضل في النصف الأول من النهار، لأنه عند تناولها قبل النوم سيستمر هضم السكر طوال الليل وهذا يشكل عبئا على الجهاز الهضمي.

ونصحت الخبيرة الروسية أنه يمكن للأشخاص المصابين بمرض السكري تناول التمور بعد موافقة الطبيب المعالج. مع ضرورة غسل التمور قبل تناولها.