فائدة لا تصدق لـ “فيتامين D”: يخفض من خطر أحد أكثر الأمراض فتكا

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كشف أطباء من أوروبا وكندا أن تناول فيتامين D يخفض من خطر تطور الخرف بنسبة 40 بالمئة بين كبار السن الذين أعمارهم 70 عاما وأكثر.

وقد قرر الباحثون معرفة كيف يؤثر فيتامين D الذي تساهم جزيئاته في إخراج “القمامة” البروتينية من خلايا الدماغ واحتمال الإصابة بالخرف، بحسب “روسيا اليوم”.

وتابع الباحثون حالة أكثر من 12 الف شخص تجاوزا السبعين من العمر.

ووفقا للباحثين كان ثلث المشاركين في الدراسة يتناولون فيتامين D بانتظام، ما سمح للأطباء بمراقبة تأثيره في حالة الدماغ خلال السنوات العشر المقبلة، آخذين في الاعتبار ما إذا كان هؤلاء يحملون الطفرة APOE4 وهي متغير الجين APOE الذي يزيد من احتمال الإصابة بمرض الزهايمر عدة مرات.

بيانات الصحة العالمية

من جهته، قال الباحث بايرون كريز من جامعة إكستر البريطانية، إن تقليل تواتر أو إبطاء تطور خرف الشيخوخة أصبح هدفا مهما للبشرية مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن عدد المصابين به يزداد باستمرار.

ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية يعاني 55 مليون شخص في العالم من الخرف، وأحد الأسباب الرئيسية هو مرض الزهايمير الذي يكتشف لدى 60-70 %.

السائل الدماغي النخاعي

في سياق متصل، كشف د. وتر شيفينك ، مدير برنامج جراحة المخ والأعصاب وجراحة الأوعية الدموية الدقيقة وأستاذ جراحة الأعصاب أن السائل الدماغي النخاعي يدور حول الدماغ والحبل الشوكي للمساعدة في حمايتهم من الإصابة.

وأوضح د. وتر شيفينك أنه عندما يتسرب هذا السائل إلى الجسم ، يمكن أن يتدلى الدماغ ، مما يسبب أعراض الخرف.

وأضاف شيفينك “أن العديد من المرضى الذين يعانون من ترهل الدماغ والذي يمكن اكتشافه من خلال التصوير بالرنين المغناطيسي لا يتم تشخيصهم ، ونصح الأطباء بإلقاء نظرة ثانية على المرضى الذين يعانون من أعراض منبهة.

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