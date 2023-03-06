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“التعليم”: الفصل الدراسي الثالث يتضمن 14 أسبوعًا ويتخلله هذه الإجازات

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“التعليم”: الفصل الدراسي الثالث يتضمن 14 أسبوعًا ويتخلله هذه الإجازات

“التعليم”: الفصل الدراسي الثالث يتضمن 14 أسبوعًا ويتخلله هذه الإجازات

“التعليم”: الفصل الدراسي الثالث يتضمن 14 أسبوعًا ويتخلله هذه الإجازات
٠٤:٢٤:١٣ م، الإثنين، ١٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة التعليم، أن الفصل الدراسي الثالث يتضمن 14 أسبوعًا ويتخلله إجازتان فقط.

وأوضح في انفوجراف نشرته مدونة “الميدان التعليمي”، أن الفصل الدراسي الثالث يتضمن 14 أسبوعًا ويتخلله إجازة عيد الفطر و إجازة مطولة واحدة.

الفصل الدراسي الثالث ينطلق في 20 شعبان

وأكدت أن الفصل الثالث للعام الحالي ينطلق في 20 شعبان، ويمر بإجازة عيد الفطر، بالإضافة لإجازة مطولة واحدة في شهر ذي القعدة، ثم يختتم العام الدراسي الحالي في الرابع من شهر ذي الحجة.

* تواريخ هامة:

1 – بداية الفصل الدراسي الثالث تكون يوم الأحد الموافق 20/8/1444هـ.

2 – بداية إجازة عيد الفطر تكون بنهاية دوام الخميس 22/9/1444هـ.

3 – عودة الدراسة بعد عيد الفطر تكون الأربعاء 6 /10/1444هـ.

4 – إجازة نهاية أسبوع مطولة – الأحد والاثنين 8 – 9 / 11 – 1444هـ.

5 – بداية إجازة نهاية العام الدراسي – نهاية دوام الخميس 4/12/1444هـ.

“تعليم الرياض” جاهزة للفصل الدراسي الثالث

في الوقت نفسه، أعلنت إدارة التعليم بمنطقة الرياض، اليوم الأحد، جاهزيتها التامة لاستقبال  الفصل الدراسي الثالث، مؤكدة استكمال وصول المقررات للمدارس، وبدء توزيعها على أبنائنا الطلاب والطالبات.

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أخبار السعودية إجازة عيد الفطر إجازة مطولة الفصل الدراسي الثالث تعليم الرياض وزارة التعليم

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