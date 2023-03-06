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الأمن الإيراني يهاجم طلاب جامعة محقق أردبيلي بالغازات السامة
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الأمن الإيراني يهاجم طلاب جامعة محقق أردبيلي بالغازات السامة

الأمن الإيراني يهاجم طلاب جامعة محقق أردبيلي بالغازات السامة

الأمن الإيراني يهاجم طلاب جامعة محقق أردبيلي بالغازات السامة
٠٤:٠٩:٣٣ م، الإثنين، ١٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

كشفت وسائل إعلام إيرانية، تعرض جامعة “محقق أردبيلي” في مدينة أردبيل شمال غربي البلاد لهجوم بالغازات السامة، ما أصاب عددًا من الطلاب ونقلوا على إثر ذلك إلى المستشفى.

وحسب “إيران إنترناشيونال”، كما دعا نشطاء حقوق الإنسان، المنظمات الدولية إلى تحمل مسؤوليتها واتخاذ إجراءات عاجلة وضرورية لإنهاء هذه الجرائم التي يرتكبها النظام الإيراني بحق طالبات المدارس.

هجوم بالغازات السامة وإصابة عدد من الطلاب

وأظهر مقطع فيديو من مدينة سمنان الإيرانية حالات إصابة عديدة بين طالبات المدارس بعد تعرضهن لهجوم بالغازات السامة وسط عجز حكومي واضح عن التعامل مع الأزمة المتفاقمة.

تسمم البنات في إيران بشكل واسع

فيما تستمر أزمة تسمم البنات في إيران بشكل واسع، حيث سجلت مدن ديواندره ونقده وسمنان وأراك وبابل وماكو ودهلران وسنندج وكرمان إصابات كثيرة بين طالبات المدارس، بعد تعرضها لهجوم بالغازات السامة.

عن تسمم 1100 طالب وطالبة

وأكد مساعد جامعة الأهواز للعلوم الطبية، حبيب حي بر، يعلن عن تسمم 1100 طالب وطالبة في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران، مبينًا أن 22 منهم يخضعون الآن للمراقبة الطبية في المستشفيات.

يأتي هذا في الوقت الذي دعت فيه مجموعة “شباب أحياء طهران” إلى مظاهرة غد الثلاثاء أمام مبنى البرلمان الإيراني، وكذلك أمام دوائر التربية والتعليم، احتجاجا على الهجمات السامة التي تتعرض لها مدارس البنات في إيران.

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أردبيل إيران احتجاجات إيران الغازات السامة تسمم الطالبات جامعة الأهواز سمنان

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