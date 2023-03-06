الإثنين، ١٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
تراجع أسعار النفط اليوم.. و”برنت” عند 85 دولارا للبرميل
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تراجع أسعار النفط اليوم.. و”برنت” عند 85 دولارا للبرميل

تراجع أسعار النفط اليوم.. و”برنت” عند 85 دولارا للبرميل

تراجع أسعار النفط اليوم.. و”برنت” عند 85 دولارا للبرميل
٠٤:١١:٠٤ م، الإثنين، ١٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الاثنين بعد أن حددت الصين هدفا متواضعا للنمو الاقتصادي هذا العام يبلغ نحو 5% وهو أقل من توقعات السوق بتحقيق نمو يبلغ 5.5%.

وخلال تعاملات اليوم، جرى تداول عقود خام برنت الآجلة منخفضة 29 سنتا أو 0.34% إلى 85.54 دولار للبرميل في الساعة 07:56 بتوقيت غرينتش.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتا أو 0.29% إلى 79.45 دولار للبرميل.

وتراجعت توقعات النمو بالصين والتي يجري متابعتها عن كثب عن المستوى المستهدف في العام الماضي البالغ 5.5% وجاءت عند الحد الأدنى للتوقعات.

تعاملات الجمعة

والجمعة الماضية، ارتفعت أسعار النفط عند تسوية التعاملات  بدعم استمرار التفاؤل حيال آفاق الطلب على الخام.

وشهدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مايو ارتفاعًا 1.3% أو 1.08 دولار لتسجل 85.83 دولار للبرميل عند التسوية، ليصعد عقد تسليم الشهر التالي بنحو 3.2% هذا الأسبوع.

كما صعد خام غرب تكساس الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 1.9% أو 1.52 دولار عند 79.68 دولار للبرميل، ليحقق مكاسب أسبوعية 4.4%.

قطاع الخدمات في الصين

وكشفت بيانات اليوم أن قطاع الخدمات في الصين توسع في فبراير الماضي بأسرع وتيرة في ستة أشهر، بعد أيام من صدور بيانات أظهرت ارتفاع قوي للقطاع الصناعي.

واستفادت أسعار النفط أيضًا من هبوط الدولار الأمريكي اليوم، مع تصريحات لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي تشير إلى استمرار الوتيرة البطيئة لرفع معدلات الفائدة.

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الكلمات الدلالية:
أسعار النفط النفط برنت خام برنت

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