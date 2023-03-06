الإثنين، ١٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
بالصور.. استبدال القطع المطرزة المحيطة بالحجر الأسود والركن اليماني
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بالصور.. استبدال القطع المطرزة المحيطة بالحجر الأسود والركن اليماني

بالصور.. استبدال القطع المطرزة المحيطة بالحجر الأسود والركن اليماني

بالصور.. استبدال القطع المطرزة المحيطة بالحجر الأسود والركن اليماني
٠٤:٠١:٤٧ م، الإثنين، ١٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أنهت وكالة شؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، استبدال القطع المطرزة المحيطة بالحجر الأسود، والركن اليماني، (الكينار) واستبدالها بقطع مطرزة بخيوط القصب الذهبي.

وقام بعملية التبديل 6 من أمهر الخياطين بالمجمع، وتم تغيير الكينارين خلال 20 يومًا بمعدل عشرة أيام لكل كينار، وذلك مراعاة لتزايد أعداد الطائفين، وعدم مضايقتهم في السلام علي الحجر الاسود والركن واليماني.

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عملية التطريز وفق أعلى معايير الجودة

وأفاد وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة المهندس أمجد الحازمي، أن كينارات الحجر الأسود والركن اليماني يتم تطريزها وفق أعلى معايير الجودة و بأحدث التقنيات المستخدمة في التطريز الآلي (ماكينة تاجيما).

وقال الحازمي: “يتم استخدام خيوط القصب ذات اللون الذهبي في عملية التطريز للكينارات ليتم بعد ذلك تطريزها على قطعة من قماش الساتان الأسود وفق التصاميم المدخلة لماكينة تاجيما”.

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وبين الحازمي أن الإدارة العامة لصيانة ثوب الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام التابعة للوكالة تعمل على المتابعة الميدانية المستمرة لكسوة الكعبة المشرفة ومن ضمنها هذه الكينارات ليتم استبدالها أو معالجتها فور وجود أي ملاحظات.

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استبدال القطع المطرزة المحيطة بالحجر الأسود الركن اليماني الكينار خيوط القصب الذهبي كسوة الكعبة المشرفة

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