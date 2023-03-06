الإثنين، ١٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
“Itel” تكشف عن أرخص الحواسيب اللوحية بمواصفات خيالية
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“Itel” تكشف عن أرخص الحواسيب اللوحية بمواصفات خيالية

“Itel” تكشف عن أرخص الحواسيب اللوحية بمواصفات خيالية

“Itel” تكشف عن أرخص الحواسيب اللوحية بمواصفات خيالية
٠٤:١٦:١٥ م، الإثنين، ١٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أطلقت شركة “itel” التابعة لـ Transsion مؤخرا حاسبا لوحيا بمواصفات جيدة، سيباع بنحو 160 دولارا فقط.

وقالت الشركة إن حاسبها اللوحي الجديد سيباع في متاجرها في الهند وسيطرح في عدد من البلدان الأخرى قريبا، وسيتوفر بلونين أساسيين هما Deep Gray والأزرق الفاتح، بحسب “روسيا اليوم”.

مواصفات الجهاز

1- هيكل أنيق التصميم مدعّم بإطارات معدنية وزوّد بشاشة IPS بمقاس 10.1 بوصة دقة عرضها (1280/800) بيكسل.

2- يعمل بنظام Android 12 (إصدار Go)، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت.

3- ذواكر الجهاز الداخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSD.

4- الكاميرا الأساسية جاءت بدقة 8 ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية أتت بدقة 5 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

5- يتمتع بتقنيات للاتصال مع شبكات Wi-Fi و LTE وإمكانية إجراء المكالمات عبر شبكات 4G، ومنفذ USB-C، ومنفذ 3.5 ملم، ومستقبل لإشارات الراديو FM؟

6- البطارية تأتي بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 10 واط.

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