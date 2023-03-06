ماذا يحدث شمال المملكة؟.. أمطار وسيول ورعود وبروق وبرديات الثلج (فيديوهات)

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وسط أجواء متقلبة، تشهد منطقة حائل وشمال المملكة تساقط أمطار غزيرة وجريان السيول مع حالة من البروق والرعود.

شعيب الودي ب #حايل_الان س ٢.٤٥ م الاثنين ١٤ شعبان ١٤٤٤ #حايل #امطار_حايل

عضو المجموعة سعد الغازي pic.twitter.com/RUYQkgFMWv — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) March 6, 2023

وفي مشهد رائع هطلت الأمطار والثلوج على مرتفعات حائل، وتبوك والحدود الشمالية، حيث جرت السيول في الأودية متدفقة كالأنهار.

جريان شعيب الصفيراء جنوب حائل

ونتيجة كميات الأمطار المتساقطة، جرت سيول شعيب الصفيراء جنوب حائل، في ظل تساقط أمطار غزيرة مع برد على حي الوادي.

أمطار غزيرة على حائل حتى الـ 12 صباحًا

فيما أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تنبيهًا بناء على توقعات المركز الوطني للأرصاد من أمطار على حائل، محذرة من استمرار فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل حتى الساعة 12 صباحًا.

شعيب الصفيراء جنوب #حايل_الان س ٢.٤٠ م الاثنين ١٤ شعبان ١٤٤٤ #حايل

عضو المجموعة فهدالشلاش pic.twitter.com/Qsa4Blff1D — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) March 6, 2023

وكان مركز الأرصاد قد نبه عن تساقط أمطار رعدية على مناطق مختلفة من المملكة، مع انخفاض درجات الحرارة على الحدود الشمالية وحائل.

الأرصاد يحذر من أمطار على حائل ومكة والمدينة

كما نبه المركز من أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة حائل ومكة والمدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي بدر وينبع، مشيرًا إلى أن الحالة مستمرة حتى الساعة العاشرة صباحًا.

مشهد رائع من امطار مرتفعات حائل السعودية pic.twitter.com/zIbcHcffT6 — بوابة بحر عمان للطقس (@Om_SeaGateWeath) March 6, 2023

أمطار رعدية ورياح نشطة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

امطار غزيرة وجربان الشعاب غرب مدينة #حايل_الان ظهر الاثنين ١٤ شعبان ١٤٤٤ #حايل

عضو المجموعة سعدالغازي pic.twitter.com/3MX3cM2LCC — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) March 6, 2023

الحالة المطرية المتوقعة تمتد إلى هذه المناطق

وبين أن الحالة تمتد إلى أجزاء من مناطق تبوك، القصيم وحائل وأجزاء من الحدود الشمالية “رفحاء”، وكذلك الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية “حفر الباطن”، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

امطار غزيرة مع برد قصر العشروات جنوب #حايل_الان س ١.١٥ م الاثنين ١٤ شعبان ١٤٤٤

عضو المجموعة فهدالشلاش pic.twitter.com/Dm8O8Jhw5i — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) March 6, 2023

انخفاض في درجات الحرارة

وأشار إلى أنه يتوقع أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على الأجزاء الغربية من الحدود الشمالية “طريف”، الجوف “القريات” ومنطقه حائل.

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