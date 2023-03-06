هل تستيقظ مرهقا؟..4 مخاطر تضرب صحتك في مقتل

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يعاني بعض الناس من الإرهاق عند الاستيقاظ من النوم، إما لعدم كفاية ساعات النوم، أو النوم المتقطع، لكن أيًا ما كانت الأسباب، فإن الأمر قد يكون له انعكاسات خطرة على الصحة الجسدية والعقلية.

وكشفت أخصائية التغذية، راشيل أتارد، أن ثلث البالغين محرومون من النوم، وهو الأمر الذي يمكن أن يكون مرهقًا للجسم.

وكتبت: “يؤدي الإجهاد المرتفع إلى ارتفاع مستوى الكورتيزول (وفي النهاية انخفاض الكورتيزول إذا استمر التوتر لفترة كافية)”.

ويمكن أن يتسبب عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم أيضًا في حدوث اختلالات هرمونية أخرى يمكن أن تؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية.

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الأعراض الناجمة عن قلة النوم

وفيما يلي أبرز الأعراض الناجمة عن قلة النوم، وفق ما نقلت صحيفة “ذا صن”:

1. زيادة الوزن

في أوقات التوتر، ينتج جسمك كميات كبيرة من الكورتيزول، مما يجعل جسمك يخزن الدهون، وعندما نحرم من النوم، ينتج الجسم المزيد من هرمون الجريلين وأقل من اللبتين.

يرسل هرمون الجريلين إشارات إلى الدماغ ليخبرنا عندما يحين وقت تناول الطعام. بينما يخبر هرمون اللبتين الدماغ بالامتلاء، ونتيجة لذلك، قد نأكل أكثر مما ينبغي لأننا سنشعر بالجوع.

2. الاكتئاب والقلق

الخلل في الهرمونات يمكن أن يؤدي أيضًا إلى مشاكل الصحة العقلية مثل القلق والاكتئاب .

فقد توصلت الدراسات إلى أن انخفاض الهرمونات يمكن أن يؤدي إلى انخفاض مستوى مستويات السيروتونين – يسمى أحيانًا هرمون السعادة. يمكن أن يؤدي هذا إلى زيادة مستويات الحزن والقلق والتهيج.

3. انخفاض الرغبة الجنسية

أثناء تعرض الجسم للإجهاد وإنتاج مستويات زائدة من الكورتيزول، فإنه ينتج هرمونًا جنسيًا أقل، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرغبة الجنسية. جسمك سيعطي الأولوية للكورتيزول على الجنس وهرمونات الغدة الدرقية، لذلك ستعاني هذه الهرمونات أيضًا.

4. أمراض الغدة الدرقية

عدم توازن الهرمونات، بما في ذلك هرمونات الغدة الدرقية، يمكن أن يؤدي إلى قصور الغدة الدرقية، والتي تتمثل إحدى وظائفها في إنتاج الهرمونات التي تساعد في تنظيم التمثيل الغذائي في الجسم.

ويؤدي قصور الغدة الدرقية إلى عدم إنتاج الغدة الدرقية ما يكفي من الهرمونات. ويمكن أن يتسبب ذلك في إبطاء العديد من وظائف الجسم، وتغيير الطريقة التي يعالج بها الدهون.

وبسبب هذه التغييرات، يمكن أن تؤدي مشاكل الغدة الدرقية إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول وانسداد الشرايين.

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