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للوقاية من المخدرات.. “نبراس” تنظم ورشة تدريبية في الرياض بمشاركة دولية
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للوقاية من المخدرات.. “نبراس” تنظم ورشة تدريبية في الرياض بمشاركة دولية

للوقاية من المخدرات.. “نبراس” تنظم ورشة تدريبية في الرياض بمشاركة دولية

للوقاية من المخدرات.. “نبراس” تنظم ورشة تدريبية في الرياض بمشاركة دولية
٠٣:٢٧:٢٨ م، الإثنين، ١٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تحت “عنوان المعايير الدولية للوقاية من المخدرات”، نظمت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات “نبراس” ورشة تدريبية في الرياض.

الورشة عقدت لمدة يومين بمدينة الرياض

وأوضحت “نبراس”، أنها عقدت اليوم ورشة تدريبية بعنوان “المعايير الدولية للوقاية من المخدرات” بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛ وذلك لمدة يومين بمدينة الرياض، بمشاركة مختصين دوليين ومن ذوي الاختصاص بالجهات المعنية في مجال الوقاية من المخدرات.

معايير برامج الوقاية الموثقة علميًا

وأضافت أن محاور الورشة تضمنت عدة موضوعات تتعلق بمخاطر تعاطي المخدرات، كما سلطت الضوء على معايير برامج الوقاية الموثقة علميًا حسب الفئات العمرية والبيئات المختلفة.

وثمّنت ” نبراس” جهود الجهات المشاركة في البرامج الوقائية؛ للحد من مخاطر المخدرات بما يضمن حماية المجتمع وتعزيز حصانته.

وأشارت إلى أن مكتب الأمم المتحدة شارك ببرامجه وأدواته وخبراته الميدانية المعنية بالمخدرات والجريمة في تطوير وتقييم البرامج الوقائية.

برنامج بناء القدرات الوطنية للوقاية من المخدرات

وفي وقت سابق، أطلقت “نبراس” برنامجاً تثقيفياً لإعداد المثقفين في الوقاية والتوعية بأضرار المخدرات، بمقر الأمانة اليوم ويستمر لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة عدد من المختصين والخبراء في مجال الوقاية.

وأكدت أن البرامج يهدف إلى تعزيز أهمية الوقاية من المخدرات ونشر الثقافة التوعوية عن مخاطرها، وإكساب المتدربين المعرفة العلمية بالمخدرات وأضرارها وأثارها على الفرد والأسرة والمجتمع، ومعرفة العلامات الدالة على التعاطي وكيفية توجيه المتعاطي للعلاج، حيث يتضمن البرنامج عدة موضوعات تشمل:

1 –  التعريف بالمخدرات وطرق الوقاية منها.

2 – آلية العلاج والتعافي وتسليط الضوء على أهمية خطوات الإرشاد والتوجيه، وأهمية الحماية الأسرية والمجتمعية.

كما يركز البرنامج على مفهوم الوقاية ومعايير التوعية الصحيحة وأهمية الوقاية في بيئات التعليم والعمل والبيئات السكانية والمجتمعية، ورفع حس المسؤولية التوعوية لدى الفرد والمجتمع.

ويأتي هذا البرنامج حرصاً من أمانة اللجنة على تفعيل هذه البرامج التدريبية ضمن مناشطها لرفع نسبة الوعي للفرد والمجتمع من خلال توحيد كافة الجهود في مختلف الأجهزة الحكومية.

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أخبار السعودية الرياض المخدرات الوقاية من المخدرات مكافحة المخدرات نبراس ورشة تدريبية

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